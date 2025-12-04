В Херсоне из-за российских атак приостановлена работа ТЭЦ, без тепла остались более 40,5 тысячи абонентов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в последние дни российские войска интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ – били дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

"Полностью гражданский объект, который обеспечивал горожан теплом, подвергся серьезным разрушениям: повреждены помещения и оборудование станции", – написал он. Прокудин сообщил, что созывает оперативное совещание, чтобы рассмотреть варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ. Всего без тепла в городе остались 470 домов.

По состоянию на утро 4 декабря, в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточено было более 60 тысяч потребителей в Донецкой области, более 51 тысячи – в Одесской области, а также 1,6 тысяч – в Днепропетровской области. При этом во всех регионах Украины, по данным Минэнерго Украины, используются графики почасовых отключений.