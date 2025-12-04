В Одессе в результате российского удара ранены 6 человек

Российские войска в ночь на 4 декабря ударили беспилотниками по Одессе, пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате падения обломков дронов и взрывной волны повреждены двери и остекление семи многоквартирных домов и административного здания, а также легковые автомобили, отмечает "Настоящее Время".

Под удар попал, по данным властей, объект энергетики. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что часть Пересыпского района города осталась без света, коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

Всего в ночь на 4 декабря российские войска атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 138 беспилотниками; 114 дронов удалось обезвредить, но есть и попадания. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что без света в результате российских атак остались более 60 тысяч потребителей в Донецкой и более 51 тысячи в Одесской областях, а также 1,6 тысяч в Днепропетровской. По всей стране действуют графики планового отключения электричества.