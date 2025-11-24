Ссылки для упрощенного доступа

В Херсоне при российских ударах погибли 3 человека, в Харькове - 4

Последствия удара по Харькову
Последствия удара по Харькову
В Херсонской области в результате обстрелов со стороны российских военных погибли три человека, сообщила региональная прокуратура. Ещё три человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что среди погибших – доцентка кафедры государственного и местного самоуправления Херсонского национального технического университета (ХНТУ) Марина Губа.

"Для педагогического сообщества Херсонщины это огромная потеря. Коллеги вспоминают Марину Игоревну как интеллектуального, ответственного, теплого и очень искреннего человека. Она воспитала не одно поколение специалистов, которые и сегодня работают над развитием и восстановлением нашего региона", – написал он.

Четыре человека вечером 23 ноября погибли в Харькове в результате массированного удара по городу российских беспилотников. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали не менее 17 человек, в том числе двое детей, сообщает "Настоящее Время".

В ночь на 24 ноября Россия, по данным украинских военных, атаковала Украину 162 беспилотниками. Противовоздушной обороной было сбито 125 дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

