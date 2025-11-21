"Звери особой породы". Соцсети – о трагедии в Тернополе

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара: в жилом доме были разрушены несколько этажей, еще одна многоэтажка по соседству также пострадала. По последним данным, известно о 28 погибших, среди них трое детей. Еще 94 человека пострадали, в том числе 18 детей. Без вести пропавшими остаются 16 человек.

Трагедия в Тернополе стала одной из крупнейших по числу гражданских жертв не только за последние месяцы, но и с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Юрий Сипко:

Тернополь. Украина. Бомбанули российские миротворцы. Дом жилой. Люди спали. Никого не трогали. Враг пришёл, рукой коварной дорогих людей убил…Скорчился я. Перестал дышать. Мозги вскипели и перестали работать. Произошло глубокое разочарование в людях. Добрые - болтовня. Люди мудрые - ложь. Люди справедливые - ничего подобного. Люди звери? Да, но звери особой породы. Из этого пепелища, где дым и стон умирающих людей никакие мысли не могут выразить такое глубокое падение русского мира в бездну зла. Люди злые! Люди убийцы. Люди лжецы. Люди не имеющие сострадания! А разве можно такие существа назвать людьми?

Ксения Ларина:

День ужаса. И бессилия. И стыда. 19 ноября. По жилому дому в Тернополе российские ракеты врезали в семь утра. Десятки погибших, больше ста раненых. Полдома снесло русской ракетой. Как вообще можно это анализировать, объяснять. Как объяснить мертвых детей?..

О чем вообще… Нет никаких линий договора - как не может быть их между взбесившейся обезьяной и человеком.

Бешеное животное уничтожают. А не вступают с ним в переговоры.

Даниил Кашницкий:

Вы знаете, где находится Тернополь? Ровно посредине между Львовом и Хмельницким.

У меня в тех краях более 100 лет назад родилась бабушка в еврейском местечке.

Сегодня это как раз та отдаленная от боевых действий и зон оккупации западная часть Украины, где тревоги короче, а повседневность чуть обычнее, чем в Запорожье и в Харькове.

Тернопольская область - один из регионов, куда переехало значительное число переселенцев из зон боевых действий, из оккупированных областей Украины, есть беженцы, вернувшиеся после нескольких лет, проведенных в Европе, чтобы жить в своей стране, очень много семей с детьми.

Мария Волощук:

Утро, когда не хочется просыпаться. Знаешь, что в новостях будут страшные цифры. Например, такие: 26 погибли, 26 пропали без вести, 100 пострадали. Такие, или какие-то другие. Вчера и сегодня шерстила наши новости по поисковому слову «Тернополь». Ничего. В наших официальных новостях только: «Взрывы снова произошли в Тернополе на западе Украины». Для телепострадавших ничего не происходит. «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» (с).

Информационное сопровождение человечества должно соответствовать его навыку поражения. Прежде чем думать о покорении Марса, надо решить проблему знания. Человечеству, имхо, не хватает именно осознанности. Прилетела куда-то ракета — все граждане страны, из которой она прилетела, должны знать, что она натворила. Нет, не она натворила — они натворили. В этом и суть. Люди, должны знать, что они делают, в чём они принимают участие. Как? Да хоть на небе им писать и с неба им кричать, пока для получения информации ещё нужны глаза и уши!

Военные разработки опережают прочие науки издревле. Меня в своё время поразил факт, что изобретение первых ружей датируется XIII веком, а кровообращение описано Гарвеем только в 1628. Ничего себе опоздание!

Мы живём на планете, где одни прокачивают умение убивать, другие предпочитают не знать об этом и "жить себе спокойно". Такое распределение ролей подходило для мира, где самым страшным оружием был пулемёт. Теперь, когда есть оружие, способное погубить всё человечество, так уже не прокатит. Надо, чтобы знали.

Удар по Тернополю был нанесен в ночь с 18 по 19 ноября. 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции, Анкару, где, как сообщали источники Reuters, он должен был встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча не состоялась, но позже стало ясно, что темой обсуждения мог стать новый план мирного урегулирования, предложенный США. О содержании этого плана Россия, скорее всего, знала еще до атаки по Тернополю.

Александр Коваленко:

Тернополь. Террор, глупость и человеческая пассивность.

На момент написания этого текста, после удара ракетой по жилому дому в Тернополе уже 21 погибший, двое из которых – дети. Так же известно о 66 пострадавших, среди которых 16 детей…

Масштабная трагедия в Тернополе, которая подняла на поверхность несколько тем, сотрясающих на четвёртый год наше общество так, словно они звучат впервые и никто, никогда ранее об этом не слышал. Это темы безжалостности нашего врага - неизменной стратегии геноцида, тема глупости суждений и предположений и пассивности самих украинцев, которые часто ничего не делают для спасения, как своих собственных жизней, так и жизней своих близких.

Собственно, текст, который мало кому понравится, хотя он и не может понравиться в принципе, поскольку он про маниакальную жестокость, придурковатую наивность и суицидальную пассивность.

Маниакальная жестокость.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский с визитом в Анкаре, где у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также президент должен будет встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а в Украину прибыли представители Вашингтона для изучения ситуации. Все эти визиты и встречи проходят на фоне второго дыхания Белого дома в вопросах миротворческих инициатив. Я в них не верю, но в них верит Трамп…

И, надо же, именно под аккомпанемент этих встреч и инициатив США, РОВ наносят массированный удар по Украине с множеством жертв, среди гражданского населения. Как это воспринимать?

Как очередной плевок в лицо международного сообщества, во главе с Дональдом Трампом и демонстрацией того, что россия как убивала, так и будет убивать, как терроризировала, так и будет терроризировать, как сеяла геноцид, так и будет это продолжать. Мир? Любят на лужайке Белого дома раскидывать грабли.

Придурковатая наивность.

Сегодня, на фоне трагедии в Тернополе вновь заговорили люди лишённые элементарного критического мышления, о том, что это “ответка” россиян за удар по Воронежу и вообще – нашим ударам по россии. Я не знаю, откуда ещё находятся такие уникумы, своими интеллектуальными способностями сродни улитке, но есть и живут среди нас, продолжая на 4-й год войны генерировать подобную ересь про “ответные удары”.

Поясняю. Чтобы нанести такой удар по Украине как ночь на 19 ноября необходимо накопить и разместить на базах боекомплект, накопить, снарядить носители – самолёты, сухопутные ПУ и корабли, подготовить полётное задание, маршруты выходов в море, рассчитать траектории полётов, синхронизировать удары разнотипных средств, провести разведку и доразведку, согласовать данные и так далее и тому подобное! Всё это занимает, в зависимости от масштабов удара от недели до двух.

С учётом того, что в последний раз по Украине удар с применением ракет Х-101 был 30 октября, то подготовка этой компоненты заняла 3 недели! Какой ответ? И вообще, какой ответ был 24 февраля 2022? Какой ответ был по больнице Охматдет? Какой ответ каждый день прилетает по Херсону, Харькову, Сумам? Ответ эха в черепной коробке без головного мозга, вот, что такое у людей, которые заявляют о неких “ответах”.

Суицидальную пассивность.

Почему люди, погибшие в здании в Тернополе не находились в безопасных местах? Почему они не спустились в подвал или хотя бы на первый этаж здания? Что им помешало соблюсти все те меры безопасности, о которых регулярно говорится, особенно когда крылатые ракеты взяли курс на их город? Я понимаю психо-эмоциональное истощение жителей Харькова или Сум, Херсона и Николаева, когда 24 на 7 звучит воздушная тревога и по городам реально постоянно что-то прилетает, и они просто не выдерживают, но вот Тернополь… Люди там настолько не высыпаются ночами, что не могут подняться на воздушную тревогу, проследить по мониторинговым каналам направления удара дронов и ракет и спуститься в безопасное в доме место?

Конечно, сейчас в комментариях нарисуется философ, который расскажет, что во всём виновата россия, которая и начала войну, наслышаны. Вот только россия пыталась, пытается и будет пытаться нас убивать, убивать и ещё раз убивать и от каждого из нас зависит, выживем мы в этой мясорубке или станем жертвами маньяка.

Тернополь – это трагедия. Но, в очередной раз эта трагедия должна стать наукой и тем, кто хочет увидеть победу Украины, но не с неба, а на Хрещатике.

Не игнорируйте воздушную тревогу. Будьте бдительны. Живите! Живите назло маньяку убийце!

Жилая многоэтажка была разрушена российской крылатой ракетой X-101, ее обломки были найдены на месте трагедии. Ракеты была произведена в сентябре 2025 года, и в ней, как и почти в любом хоть сколько-нибудь сложном российском оружии, были использованы западные электронные компоненты.

Илья Вайцман:

То, что запуски крылатых ракет Х-101 по жилым домам в Тернополе, повлекшие гибель десятков мирных жителей (сколько точно я пока даже не знаю, но уже не меньше 23 человек) это очередной акт государственного терроризма со стороны РФ – вне всякого сомнения, и тут нет темы для обсуждения. Стратегия «затерроризировать украинцев так, чтобы они заставили Зеленского сдаться» озвучена вполне официально.

Я только хочу поинтересоваться, как в ракетах, выпущенных в четвертом квартале 2025 года (свеженьких, по сути) оказались электронные компоненты европейского и американского производства? Причем такие, которые точно не из стиральных машин и игрушек наковыряли?

В ночь на 19 ноября Тернополь подвергся массированной комбинированной атаке с использованием ракет и дронов. Судя по видео, основной целью удара был радиозавод "Орион" – неподалеку от него и находятся пострадавшие от обстрела жилые дома. Как часто бывает после таких трагедий, в соцсетях обсуждают, насколько удар по многоэтажке был преднамеренным.

Leo Isiemine:

Российская армия обладает самым современным высокоточным оружием. Так что удар по жилому дому был прицельным. Такие же прицельные удары по мирным многоэтажкам наносились и в Харькове, Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье и других городах. Россия СПЕЦИАЛЬНО уничтожает мирных жителей Украины.

Николай Митрохин:

Ужасная трагедия в Тернополе. Две уничтоженных близко расположеннных многоэтажки - на улице 15 апреля и Василя Стуса. 29 погибших и более 70 пострадавших, 22 человека ещё ищут под завалами. Прямая ответственность за все эти жертвы разумеется на России и конкретных военных, кто организовал атаку.

Целью атаки был завод "Орион", расположенный на перекрестке этих улиц. Он специализируется на выпуске аппаратуры для военной связи и, возможно, РЭБ. В ходе атаки, его склады сильно пострадали - проще говоря сгорели. Черный дым за разрушенными гражданскими зданиями от них. Нельзя, правда, исключать, что, как это нередко бывает в разрушенных домах, около предприятия жили специалисты предприятия и российские военные пытались их убить. Но об этом мы узнаем только после окончания войны.

Российские пропагандисты – точнее, те из них, кто вообще заметил гибель десятков мирных жителей в Тернополе – поспешили заявить, что попавшая по многоэтажке ракета отклонилась от траектории из-за украинской ПВО.

Александер Коц:

Вообще, чтобы представить себе, что человек радуется смерти детей, надо за собой иметь точно такую же привычку. И думать, что это нормально.

Несложно найти мои строчки, в которых я говорю, что гибель мирных по обе стороны линии фронта - это всегда трагедия. Особенно, если гибнут дети, которые ни в чем не виноваты. Будь то Белгород или Тернополь. По-моему, это совершенно очевидно для нормального человека.

А радуется Коц, что наши ракеты одна за другой беспрепятственно прилетают по тернопольскому заводу «Орион», производящему связь, РЭБ и прочую военную продукцию. Ее показал (а соответственно навел наши ракеты) нардеп от «Слуги народа» Федиенко. Устроили в центре города выставку достижений военного хозяйства. Пепел слета бплашников в Чернигове бьется в их сердцах.

А в том, что ваши системы противодействия отвели единственную ракету и ту - на многоэтажку, - ничего радостного, конечно, нет.

Эксперты, проанализировавшие видео полета роковой ракеты, не заметили какого-либо внешнего влияния на ее траекторию.

Блогеры обсуждают подчеркнутое безразличие Кремля к событиям в Тернополе.

Виктор Шендерович:

Именно в день массового убийства в Тернополе Путин не поленился известить мир о том, что прошел полное мед. обследование, и результаты - хорошие.

Интересно, это настолько халтурная работа кремлевской пиар-службы - или, наоборот, такой расчётливый цинизм, демонстрация отмороженности?

Я не знаю ответа, но все больше склоняюсь ко второму варианту.

Дмитрий Северов:

По поводу того, что Путин похвастался хорошими результатами своего медосмотра, когда его армия убила и ранила мирных людей и их детей в Тернополе — Шендерович написал: «это настолько халтурная работа кремлёвской пиар-службы — или, наоборот, такой расчётливый цинизм, демонстрация отмороженности? Я не знаю ответа, но всё больше склоняюсь ко второму варианту».

Этот вопрос неверно поставлен.

Есть два мира — путинский и реальный. В путинском «русском» мире не существует ничего, что не названо сильными мира сего и конкретно самим Путиным. Здесь и сейчас там нет никакой трагедии в Тернополе, потому что в их версии реальности российская армия «бьёт исключительно по военным объектам». Если жилой дом разрушен — значит, он был не жилым, а военным. Если погиб ребёнок — значит, не погиб. Русские солдаты могут быть либо «ихтамнетами», либо «вежливыми людьми». В их мире ничего другого не бывает.

Поэтому это вовсе не «халтурная работа кремлёвской пиар-службы». Это и есть её нормальная работа. Путин — милый дедушка (а вы — нет). Сдаёт анализы и как ребёнок радуется результатам — ждёт и вашей эмпатии (которой у вас нет, что же вы за люди такие). Ряженку пьёт (а вы, небось, водку — лучше бы на «СВО» погибли). Экономит электричество (шах и мат — ну и как такой может быть коррупционером?). А вот мило сидит на Аляске и кривит смешные рожицы, не слыша криков про убийство мирных жителей Украины. Тернополь? Какой ещё Тернополь?

Так же, как в их мире никогда не было оппозиционера с фамилией Навальный — ￼кроме уже убитого ими Навального, причём он в их мире просто «какой-то проходимец» и, вообще-то говоря, «умер сам». Так же, как в их мире нет пыток, нет коррупции, нет войны — есть «спецоперация» и «борьба с террористами».

Кремлёвская пиар-машина не «демонстрирует отмороженность». Она транслирует искусственную реальность, где существует только то, что названо Кремлём. Остальные структуры власти — переламывают хребет всем, кто не согласен жить в этой реальности. Именно такие и объявляются «отмороженными» — теми, кого нужно изолировать, сломать, устранить. «Отмороженные» — это я и ты. Нам же русским языком сказано, что — существует, а что — нет, а мы всё никак не уймёмся. Если всю эту государственную модель сжать до размеров психбольницы, которой заведует Путин — его санитары связали бы нас и закололи шприцами до смерти.

Правда в путинской реальности — это озвученная Путиным ложь. И чем уверенней, спокойнее и шутливей эта ложь озвучена (именно так умеют не просто бессовестные, а — бесоподобные существа, каким и является Путин) — тем быстрее исчезает всё остальное. Остаётся в той реальности ровно то, что было озвучено сверху, и ровно так, как было озвучено сверху. Всё то, что они наверху в состоянии проигнорировать или заболтать «хорошей» новостью о здоровье вождя — всего этого просто нет и не было никогда.

Некоторые пользователи упрекают в определенном безразличии и российскую оппозицию.

Татьяна Аникина:

"Антивоенный комитет России" говорите?

"Нас уже 15 тысяч в Instagram!" с восторгом пишете?

У вас там сплошь "террористы и экстремисты", разбавленные "иноагентами"? То есть, по логике, люди смелые до безрассудства, хотя бы на словах?

Все это пустой звук, этикетка, бирочка, которую российская власть хитроумно повесила на вполне вегетарианских борцунов, чтобы они чуть весомее выглядили в глазах почитателей. Тех, кому так по душе уверения гуру, что "это всё путин", а "россияне тоже жертвы" и они "не несут ответственности за творимое зло".

Ну, право слово, что такого реально террористического свершили эти "борцы"? Пустили под откос хотя бы один эшелон, везущий на фронт очередную порцию российских уbийц и мародеров? Взорвали мост? Пошли по по пути большевиков и для издания собственных "искр" и на пропитание драгоценных себя грабанули какой-нибудь столичный, да хотя бы провинциальный банк?

Что было ими сделано для того, чтобы в Украине не случилось хотя бы сегодняшней ночи?!

Ничего.

Как не было ни сказано, ни написано ни слова сожаления и сочувствия после террористического акта, совершенного нынешней ночью их и, увы, моей родиной. А ведь это ее граждане, о которых АКР так печется, только сегодня и только в тихом провинциальном Тернополе равнодушно, походя уbили 25 мирных жителей, их которых трое — дети, 73 человек ранили, из которых 16 тоже дети... (по данным на 15.30)

При этом члены АКР заявляют:

- что главной целью АКР остается "прекращение войны и создания условий для мирного развития российского (!!!) общества"...

- что у россиян <заявивших о неподдержке путинского режима> "должна (!!!) быть возможность жить и работать в демократических странах..."

- что те самые русские солдаты, которые по доброй ли воли, по приказу ли уbивают украинцев, "нуждаются в реабилитации и лечении..." Уж не в здравницах ли Крыма?

Не вижу смысла цитировать полностью Брюссельскую резолюцию АКР — желающие ознакомиться с целями этого собрания дистанционно и весьма своеобразно борющихся (???) с режимом и останавливающих (???) войну российских антивоенных антипутинцев найдут ее в один клик.

Скажу лишь одно: ряды моих fb-друзей поредели сегодня на пару десятков человек. Тех, кому вся вот эта имитация деятельности, россоцентризм и очевидное игнорирование страданий Украины почему-то нравится.

В день после удара по Тернополю многие мировые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о существовании новой мирной инициативы США, которая, предположительно, разрабатывалась в координации с российским представителем Кириллом Дмитриевым и без участия Украины. В четверг Офис президента Украины подтвердил получение этого плана от американской стороны. По неофициальным данным, этот план предполагает передачу России не находящихся под ее контролем территорий в Донецкой области, отказ Украины от вступление в НАТО и ограничение ее армии и вооружений.

Александр Морозов:

Глядя на сегодняшнее фото удара по многоэтажке в Тернополе... Какой там Виткофф и Дмитриев, какое там обсуждение "сценариев"... Одна только мысль, глядя на это: остановится это только, когда кто-то сильно хлебнет горя в РФ. Никакого другого пути тут нет, во всяком случае, я не вижу.

Стас Дмитриевский:

На колу мочало...

И ведь клопу должно быть понятно, что подобное соглашение, буде оно заключено, ни от чего Украину не убережет (привет "гарантиям" Будапештского протокола"), а вот международное право, как оно сложилось после 26 июня 1945 г., разрушит полностью. От радикального запрета угрожать силой или применять ее против территориальной неприкосновенности и политической независимости любого государства, от радикального запрета признавать любые территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее применения, мы вернемся к Вестфальской системе образца 1648 г. с ее де-факто ничем не ограниченным правом сильного воротить все, что ему позволяет другой, столь же сильный. Только вот в отличие от XVII века в руках у человечества ядерное оружие, и возрождение такой международно-правовой системы - прямой путь к взаимо- и самоуничтожению.