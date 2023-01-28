Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы

В районе стрельбы в Иерусалиме, 28 января 2023 года

В Иерусалиме в субботу, 28 января, два человека получили ранения в результате стрельбы. 23-летний пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Второму раненому 59 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавшие – отец и сын, оба волонтёры службы скорой помощи.

По последним данным, стрелявшему 13 лет, его удалось задержать. Полиция назвала случившееся терактом.

Стрельба произошла в районе Ир-Давид (Город Давида). Это старейший район Иерусалима, расположенный на узком горном хребте к югу от Храмовой горы. Нападавший открыл огонь возле входа в еврейский дом "Адерет". Он находится вблизи Мусорных ворот Старого города и прохода к Стене плача.

В соцсетях распространяется видео, сделанное со стороны арабского района Иерусалима. В ролике слышна стрельба и крики.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG