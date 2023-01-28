В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы

В Иерусалиме в субботу, 28 января, два человека получили ранения в результате стрельбы. 23-летний пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Второму раненому 59 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавшие – отец и сын, оба волонтёры службы скорой помощи.

По последним данным, стрелявшему 13 лет, его удалось задержать. Полиция назвала случившееся терактом.

Стрельба произошла в районе Ир-Давид (Город Давида). Это старейший район Иерусалима, расположенный на узком горном хребте к югу от Храмовой горы. Нападавший открыл огонь возле входа в еврейский дом "Адерет". Он находится вблизи Мусорных ворот Старого города и прохода к Стене плача.

В соцсетях распространяется видео, сделанное со стороны арабского района Иерусалима. В ролике слышна стрельба и крики.

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