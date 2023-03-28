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Военного в Ростове-на-Дону обвинили в госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону

На военного в Ростове-на-Дону завели уголовное дело по статьям о незаконном доступе к гостайне и о государственной измене. Дело передали в местный военный суд.

Детали обвинения не раскрываются. Заседание по делу состоится 10 апреля.

Известно, что обвиняемого зовут Илья Трачук, в 2022 году военный суд дважды привлекал его к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.

  • После российского вторжения в Украину статью о госизмене ужесточили. По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год. Правозащитники говорят о тренде и отмечают, что к госизмене нельзя отнести только переводы близким родственникам, оплату услуг, помощь в лечении и гуманитарную помощь.

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