Военного в Ростове-на-Дону обвинили в госизмене

На военного в Ростове-на-Дону завели уголовное дело по статьям о незаконном доступе к гостайне и о государственной измене. Дело передали в местный военный суд.

Детали обвинения не раскрываются. Заседание по делу состоится 10 апреля.

Известно, что обвиняемого зовут Илья Трачук, в 2022 году военный суд дважды привлекал его к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.