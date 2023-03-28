Военного в Ростове-на-Дону обвинили в госизмене

На военного в Ростове-на-Дону завели уголовное дело по статьям о незаконном доступе к гостайне и о государственной измене. Дело передали в местный военный суд.
Детали обвинения не раскрываются. Заседание по делу состоится 10 апреля.
Известно, что обвиняемого зовут Илья Трачук, в 2022 году военный суд дважды привлекал его к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.
Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.
- После российского вторжения в Украину статью о госизмене ужесточили. По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год. Правозащитники говорят о тренде и отмечают, что к госизмене нельзя отнести только переводы близким родственникам, оплату услуг, помощь в лечении и гуманитарную помощь.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.