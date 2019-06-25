"Шел к отставке мучительно долго". Евкуров уходит досрочно

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Выступая по национальному телевидению Ингушетии, Евкуров рассказал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Причиной отставки глава Ингушетии назвал "разобщенность власти и общественности в республике". Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года.

Осенью прошлого года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение о демаркации границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Раздел территории вызвал массовые протесты в Ингушетии. Против Евкурова выступили старейшины и религиозные деятели республики.

Уйти в отставку Евкуров решил после многих месяцев общественных протестов, которые начались из-за попытки властей договориться о границе с Чечней и вылились в столкновения с правоохранительными органами. В итоге протестующие стали требовать отставки главы республики.

О том, как в Ингушетии восприняли новость о предстоящей отставке Юнус-Бека Евкурова, Радио Свобода рассказала одна из лидеров протестующих Анжела Матиева:

– Я слышала из окна своей квартиры, как люди кричали, сигналили. Мне рассказывали, что в некоторых местах устроили танцы. Молодежь восприняла это именно так.

Люди кричали, сигналили, устраивали танцы

Конечно, многие ожидали отставки, но не знали точно, когда это произойдет. Я считаю, что и сам Евкуров, и федеральный центр, и жители Ингушетии понимали, что его уход неминуем. В республике сложилась такая напряженная ситуация, которую можно назвать глубоким кризисом. И все это вылилось в протесты, которые проходили последние 10 месяцев. У населения не было к нему доверия. Не ошибусь, если скажу, что 95 процентов жителей Ингушетии уже не воспринимали Евкурова как главу региона. Да, номинально он занимал эту должность, но люди хотели, чтобы он ушел, и никто в республике этого не скрывал. Другое дело, что мы ожидали, что это будет осенью, поскольку в сентябре ожидаются муниципальные выборы. Но решение было принято почему-то сейчас.

–​ Кого вы ждете на посту главы Ингушетии? И сможет ли этот человек выполнить ваши требования и изменить границу между Ингушетией и Чечней, разрешить этот территориальный спор?

Мы не хотим военного. Нужен управленец, человек, который разбирался бы в экономике

– Я так понимаю, что решение об исполняющем обязанности уже принято. Но подавляющее большинство ингушей хотели бы, чтобы это был не военный. Нужен управленец, человек, который разбирался бы в экономике. У нас очень много проблем, очень тяжелое наследие. На первый взгляд так не кажется, потому что-то построено и сделано, но на самом деле очень много проблем экономического характера. К примеру, построены объекты инфраструктуры, но они не работают. У нас во главе республики уже были три генерала (Руслан Аушев, Мурат Зязиков и Юнус-Бек Евкуров. – РС), но сегодня мы нуждаемся в управленце.

– Чего ждут в Ингушетии после отставки Евкурова? Будут ли остановлены преследования активистов, которые участвовали в протестных митингах?

Я надеюсь, что силовая машина остановится

– Я очень надеюсь, что преследование активистов будет приостановлено, что силовая машина остановится. Люди ждут, что новый человек, который придет в Ингушетию, освободит политических заключенных. Это люди, которые незаконно содержатся под стражей, в отношении которых возбуждены уголовные дела, это наши старейшины, лидеры протестного движения. Я сама была на судах, я слушала те обвинения, которые им выдвигали, и они не имеют под собой никакой почвы. Люди это тоже знают, это достаточно широко освещалось в республике, в наших социальных сетях, да и по "сарафанному радио" люди это быстро передают друг другу. Поэтому мы ждем освобождения людей.

​– Будет ли решен территориальный спор при новом руководителе?

Мы найдем в себе силы и мужество решить этот вопрос по справедливости

– Действительно, вопрос по соглашению не закрыт. Несмотря на преследования и серьезное давление, у нас продолжала работать комиссия, которая занималась вопросом исторических границ Ингушетии. Эта комиссия продолжает работать. У нас есть иски, которые подали депутаты народного парламента в Магасский районный суд. Их отклонили несмотря на то, что 14 свидетелей подтвердили, что голосование по закону об утверждении соглашения было сфальсифицировано. Этот судебный процесс продолжится, и понятно, что на этом никто останавливаться не будет. Будут подавать и в Верховный суд, и дальше, в судебном порядке будет решаться этот вопрос. Если признают, что голосование было сфальсифицировано, само соглашение не будет иметь силы. И еще один важный момент – наши старейшины по итогам работы комиссии и наши религиозные деятели будут говорить с чеченским народом, обсуждать этот важный вопрос. И я думаю, что мы найдем в себе силы и мужество решить этот вопрос по справедливости, – рассказала активистка из Ингушетии Анжела Матиева.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог и эксперт по Кавказу Алексей Малашенко сомневается, что территориальный спор между Чечней и Ингушетией решится в ближайшее время, несмотря на отставку Юнус-Бека Евкурова:

Человек со своей должностью не справлялся. Это не диктатор, не Рамзан

– Его отставка была ожидаема. Я, конечно, не мог угадать время, но человек со своей должностью не справлялся, и я думаю, что он сам это прекрасно понимал. Это не его вина, это его беда. Он другой по характеру человек, это не диктатор, не Рамзан Кадыров, поэтому рано или поздно это должно было случиться. Произошло, в общем, наверное, в самое необходимое для него время. Он долго боролся, но не получалось.

– Он ушел в отставку из-за давления граждан Ингушетии или по требованию Кремля?

Он постепенно растрачивал свой авторитет

– Вы знаете, я бы так сказал, что это был тренд. Евкуров начал постепенно "уходить" с середины своего срока. Он все время искал компромиссы, залезал на чужую территорию, я имею в виду ислам, куда светским правителям лучше не соваться. И постепенно растрачивал тот авторитет, который имел, когда пришел. Это же не только вопрос с границей, он шел к отставке мучительно долго. Давайте не забывать, что шариатский суд отлучил его от ислама, и еще много чего было. То, что происходило в прошлом и в этом году, просто подтверждало: Евкуров не справлялся с работой. На сегодняшний день Ингушетия – это, пожалуй, единственное место в России, где существует более-менее организованная оппозиция. Это уникальный случай. Поэтому сам он ушел или его "ушли" – неважно, потому что он действительно не справлялся, и это было очень хорошо видно.

– Чего стоит ждать Ингушетии после отставки Евкурова?

Еще непонятно, кто придет на его место

– Еще непонятно, кто придет на его место, давайте подождем. Может быть, Евкуров еще на какое-то время останется. У Кремля нет явного кандидата, который бы все решил. Есть вариант – местный человек, но под бдительным присмотром "варяга", который займет пост заместителя главы региона. Что касается границ, трудно сказать, когда этот вопрос будет решен окончательно. Это ведь продолжается почти 20 лет, и проблема, конечно, останется. Для ингушей это очень болезненный вопрос. Там небольшая территория, 19 тысяч гектаров, но это особая для них земля. Кроме того, существует мнение, что будет отдано намного больше. Пограничные вопросы – самые тяжелые. Существует чечено-ингушский вопрос, есть также чечено-дагестанский, осетино-ингушский и так далее. В ближайшее время эти проблемы вряд ли будут решены, кто бы ни пришел вместо Евкурова, – полагает политолог Алексей Малашенко.

55-летний Юнус-Бек Евкуров – профессиональный военный, в вооруженных силах служил с 1982 года. В 1999 году Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое совершило марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово и заняло аэропорт Приштины. Во время второй чеченской кампании, выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, Евкуров освободил из плена 12 российских военнослужащих. В 2004–2008 годах он был заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года. Он был в третий раз переизбран на пост главы региона в сентябре 2018 года депутатами регионального парламента. Его кандидатуру предложил российский президент Владимир Путин. По закону полномочия Евкурова должны были истечь в 2023 году.