В Иране лауреата Нобелевской премии мира снова осудили

В Иране правозащитницу и лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом в социальной сети X cообщил её адвокат Мостафа Нили.

"Она была приговорена к шести годам тюремного заключения за организацию собраний и сговор, к полутора годам тюремного заключения – за пропагандистскую деятельность", – написал он.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания Мохаммади назначили двухлетний запрет на выезд из страны и двухлетнюю ссылку в город Хосф.

Нили рассказал, что о приговоре ему сообщила сама Мохаммади. Сейчас она находится в центре содержания под стражей в Мешхеде. "Когда она начала рассказывать о событиях и о том, как её арестовали, телефонная связь прервалась", – сообщил адвокат.

Мохаммади и других активистов задержали 12 декабря 2025 года во время церемонии в память об иранском юристе и правозащитнике Хосрове Аликорди. В прокуратуре тогда заявили, что они "делали провокационные заявления", которые якобы подстрекали толпу к "нарушению общественного порядка". Мохаммади рассказывала, что во время задержания люди в штатском били ее дубинкой по голове и шее, впоследствии её дважды доставляли в отделение неотложной помощи.

Мохаммади выступает против смертной казни и ограничения прав и свобод женщин в Иране. В 2023 году ей присудили Нобелевскую премию мира "за борьбу против угнетения женщин в Иране и за права человека и свободу для всех". В 2022 году из заключения она поддерживала протесты в Иране, которые начались после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

В Иране правозащитницу судили несколько раз. В 2016 году она получила 16 лет лишения свободы по обвинению в пропаганде против государства и угрозе нацбезопасности. В 2022 году – восемь лет за пропаганду против государства и шпионаж в пользу Саудовской Аравии, в августе 2023 года – один год за интервью и обращения в ООН, а в январе 2024 года – 15 месяцев по делу о пропаганде, направленной против Ирана.

В конце 2024 года после операции Мохаммади освободили на три недели. Прокуратура приостановила исполнение приговора на основании заключения судебно-медицинского эксперта, а затем продлила это решение.