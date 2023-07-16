В Иране планируют возобновить работу патрулей "полиции нравов"

Власти Ирана возобновят патрулирование улиц так называемой "полицией нравов". Отмечается, что решение направлено на исполнение норм закона, обязывающего женщин носить покрывающие голову платки, или хиджабы.
Сообщение распространила 16 июля иранская полиция, представитель которой отметил, что патрули будут преследовать тех, что носит одежду неподобающим образом и тем самым нарушает принятые нормы. Ранее в соцсетях появилось множество неподтверждённых сведений о появлении на улицах ряда городов таких полицейских машин, осуществляющих наблюдение.
Радио Фарда, Иранская служба Радио Свобода, сообщает со ссылкой на местные СМИ об аресте актёра Мохаммада Садеги, разместившего видео с комментариями в ответ на появление записи задержания женщины "полицией нравов". Одна из ежедневных газет, связанных с мэрией Тегерана, написала, что Садеги был арестован за то, что якобы подстрекал людей к применению оружия против сотрудников правоохранительных органов.
- Патрулирование улиц "полицией нравов" в стране было приостановлено после месяцев протестов, вспыхнувших после смерти в сентябре 2022-го года 22-летней иранки Махсы Амини. Она скончалась после задержания по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Семья девушки утверждала, что никогда прежде у неё не было серьёзных проблем со здоровьем, и что она была избита сотрудниками силовых структур.
- Протесты с лозунгами против полицейского насилия жёстко подавлялись. За время этих акций погибли не менее 500 человек, задержаны - десятки тысяч.
- Эти протестные выступления, участники которых высказывались также против коррупции, неэффективного руководства экономикой, нарушением основных прав, называют одним из крупнейших вызовов консервативному исламскому правительству Ирана с тех пор, как оно пришло к власти в 1979-м году.
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