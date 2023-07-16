В Иране планируют возобновить работу патрулей "полиции нравов"

Власти Ирана возобновят патрулирование улиц так называемой "полицией нравов". Отмечается, что решение направлено на исполнение норм закона, обязывающего женщин носить покрывающие голову платки, или хиджабы.

Сообщение распространила 16 июля иранская полиция, представитель которой отметил, что патрули будут преследовать тех, что носит одежду неподобающим образом и тем самым нарушает принятые нормы. Ранее в соцсетях появилось множество неподтверждённых сведений о появлении на улицах ряда городов таких полицейских машин, осуществляющих наблюдение.

Радио Фарда, Иранская служба Радио Свобода, сообщает со ссылкой на местные СМИ об аресте актёра Мохаммада Садеги, разместившего видео с комментариями в ответ на появление записи задержания женщины "полицией нравов". Одна из ежедневных газет, связанных с мэрией Тегерана, написала, что Садеги был арестован за то, что якобы подстрекал людей к применению оружия против сотрудников правоохранительных органов.