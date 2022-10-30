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В Иране журналисток, писавших о смерти Махсы Амини, обвинили в госизмене

Иранская журналистка Нилуфар Хамеди

Власти Ирана обвинили двух журналисток, первыми написавших о гибели 22-летней активистки Махсы Амини, в государственной измене и работе на спецслужбы США. По иранским законам им может грозить смертная казнь. Ранее официальный Тегеран неоднократно заявлял, что за охватившими страну после смерти Амини массовыми протестами стоят США и "сионисты".

Журналистки Нилуфар Хамеди и Элаэ Мохаммади были арестованы вскоре после гибели Амини и начала массовых протестов. Предположительно, они содержатся в тюрьме Эвин, известной тем, что туда сажают обвиняемых по политическим статьям.

Спецслужбы Ирана опубликовали совместное заявление, в котором называют журналисток агентами ЦРУ. В заявлении также говорится, что протесты, проходящие в стране уже больше месяца, организованы ЦРУ, Моссадом и другими западными разведками.

В целом после начала протестов в Иране были арестованы более 40 журналистов. Журналисты, оставшиеся на свободе, сообщили британской The Guardian о постоянной слежке за работниками прессы, прослушивании их телефонов и мониторинге спецслужбами переписки. Они заявляют, что из-за риска преследований больше не могут поддерживать связи с иностранными коллегами, да и вообще с любыми иностранцами, и не чувствуют себя в безопасности.

Журналисты опасаются, что обвинение Хамеди и Мохаммади в госизмене и шпионаже станет прецедентом для для массированной атаки на все иранские медиа с целью не допустить попадания в мировую прессу любой информации о происходящем в стране.

  • В Иране более месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.

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