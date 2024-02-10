В Испании, Италии и Польше прошли крупные протесты фермеров

Фермеры Италии, Испании и Польши продолжают протестовать против сельскохозяйственной политики Евросоюза. Вчера, 9 февраля, они провели крупные демонстрации, которые будут продолжаться и дальше.

Фермеры уже несколько недель требуют принять меры по борьбе с "нечестной конкуренцией" со стороны стран, не входящих в ЕС. Аграрии жалуются, что "зелёный курс" Евросоюза, предусматривающий ограниченное использование химикатов и сокращение выбросов парниковых газов, делает их продукцию более дорогой, чем, например, из Украины. Из-за этого европейские сельхозтовары покупают меньше – соответственно, прибыль фермеров сокращается.

В Польше тысячи тракторов проехали по всей стране, блокируя основные дороги и пограничные пункты с Украиной. В городе Познань протестующие зажгли факелы и поставили гроб, символизирующий смерть польского сельского хозяйства, и тачку с навозом, в которую воткнули флаг ЕС.

Представители польских властей призвали министра сельского хозяйства Польши подать в отставку. В ответ он заявил, что "действовать под давлением не будет".

В Италии тракторы двинулись в Рим и проехали по историческому центру мимо Колизея в сопровождении полиции. В Испании тракторы загромоздили несколько городских улиц и пригородных дорог. Фермеры обещали протестовать всю ночь, а одна из групп призвала аграриев ехать в Мадрид, чтобы провести там акцию в субботу. В ходе испанских демонстраций были задержаны 20 человек.

Еврокомиссия уже пошла фермерам на уступки: в частности, отложила планы по двукратному сокращению использования пестицидов и других опасных веществ. Ряд мер по поддержке аграриев приняли и национальные правительства. Однако протесты это не остановило. Ожидается, что в ближайшие недели они продолжатся.