В Испании задержали сбежавшего из российского суда вора в законе

Национальная полиция Испании арестовала в Барселоне так называемого вора в законе, который был объявлен в розыск Россией. "Арестован при попытке въехать в Испанию по поддельному украинскому паспорту, чтобы анонимно руководить своей организацией в нашей стране", — говорится в сообщении полиции Испании. — Беглец классифицируется как жестокий и влиятельный вор в законе — высшая ступень в российской криминальной иерархии — и находился в розыске с прошлого года, когда он сбежал из российского суда".

"РИА Новости" со ссылкой на собственные источники сообщает, что задержан Леван Абуладзе (Леван Сухумский), который в декабре 2020 года скрылся из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет. Его обвиняют по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, и на заседании ему должны были избрать меру пресечения.

Закон об ужесточении наказания для лидеров преступных группировок был подписан в апреле 2019 года: в российском законодательстве с этого момента появилась ответственность за факт лидерства в криминальной среде. Статья "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб.

В мае 2019 года по этой статье арестовали жителя Томска, который имел статус вора в законе, контролировал преступность в регионе и занимал высшее положение в местной криминальной иерархии. Речь тогда шла о воре в законе по прозвищу Коля Томский (Николай Кузьмичев).

3 августа 2021 года коллегия присяжных Томского областного суда оправдала Кузьмичева. Четверо присяжных посчитали вину подсудимого доказанной, четверо — не доказанной. При равенстве голосов решение принимается в пользу обвиняемого. В ближайшее время по вердикту присяжных должен быть вынесен оправдательный приговор.

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