В Ижевске запустили петицию против производства дронов на месте ТЦ

Жители Ижевска запустили сбор подписей против переоборудования местного торгово-развлекательного центра "Италмас" в предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов. Петиция опубликована на сайте Change.org.
В тексте говорится, что 30 декабря прошлого года многие арендаторы получили уведомления от нового собственника ТРЦ Александра Захарова, по совместительству – главного конструктора дочернего предприятия концерна "Калашников" Zala Aero.
Захаров сообщил о завершении сроков аренды в конце января. Ранее – в августе 2020 года – он предложил переоборудовать центры, которые торговали продукцией зарубежных брендов, под сборку военных беспилотников. Конкретных помещений, которые могут быть использованы для этих целей, Захаров не называл.
Авторы петиции подчеркивают, что "Италмас" находится рядом с плотной жилой застройкой и сделан из "стекла и сэндвичей панелей", что не соответсвует требованиям безопасности для военных объектов. Помимо этого, они отмечают, что о строительстве военного производства "кричат на весь мир", что составляют угрозу для горожан, поскольку "фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень".
На момент публикации петицию подписали больше двух тысяч человек.
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