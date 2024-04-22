В Израиле из-за атаки ХАМАС ушел в отставку глава армейской разведки

Израильские военные сообщили в понедельник об отставке руководителя Управления разведки Генштаба армии Аарона Халивы. Причиной его ухода с поста называют просчёты, связанные со смертоносным нападением на юг Израиля в октябре прошлого года боевиков группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Халива – первый чиновник столь высокого уровня, покинувший должность из-за беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль. Жертвами теракта стали около 1200 человек, ещё свыше 240 – захвачены в заложники.

В заявлении израильских военнослужащих говорится, что глава Генштаба принял просьбу Халивы об отставке, поблагодарив его за службу.

Как отмечает агентство Associated Press, за отставкой Аарона Халивы могут последовать и другие кадровые перестановки в службах безопасности Израиля, который после нападения ХАМАС уже седьмой месяц ведёт войну против этой группировки в секторе Газа.