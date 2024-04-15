Третья мировая придет с Востока?

Иран ударил по Израилю ракетами и дронами: это была одна из масштабнейших атак. Она продлилась пять часов. Соцсети заполонили кадры работы системы ПВО "Железный купол" — практически все ракеты удалось сбить. Однако мировые СМИ заговорили о третьей мировой войне, которая может прийти с Ближнего Востока. Провалилась ли атака Тегерана, и задействованы ли Россия и Путин в конфликте между Ираном и Израилем? Что сейчас происходит в Израиле, и чего ждать дальше? В прямом эфире ситуацию в Израиле сегодня обсуждаем с израильским политологом Михаилом Пеливертом и востоковедом Русланом Сулеймановым. Ведущий — Артём Радыгин.