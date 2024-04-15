Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Третья мировая придет с Востока?

Атака Ирана по Израилю
Атака Ирана по Израилю

Иран атакует Израиль: что дальше и почему так важен мир на Ближнем Востоке

Иран ударил по Израилю ракетами и дронами: это была одна из масштабнейших атак. Она продлилась пять часов. Соцсети заполонили кадры работы системы ПВО "Железный купол" — практически все ракеты удалось сбить. Однако мировые СМИ заговорили о третьей мировой войне, которая может прийти с Ближнего Востока. Провалилась ли атака Тегерана, и задействованы ли Россия и Путин в конфликте между Ираном и Израилем? Что сейчас происходит в Израиле, и чего ждать дальше? В прямом эфире ситуацию в Израиле сегодня обсуждаем с израильским политологом Михаилом Пеливертом и востоковедом Русланом Сулеймановым. Ведущий — Артём Радыгин.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG