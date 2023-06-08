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В Калининграде осужденного по "дадинской" статье отправили в ШИЗО

Вадим Хайруллин

Вадима Хайруллина, осужденного по так называемой "дадинской" статье (о неоднократном нарушении правил проведения митинга), отправили в штрафной изолятор за отказ сдавать ДНК для базы данных заключенных. Об этом корреспонденту сайта Север.Реалии сообщила адвокат Мария Бонцлер.

"Там у всех стали брать кровь на анализ ДНК, Вадим отказался, за это его отправили в ШИЗО до конца срока. Ему осталось отбывать наказание две недели - 22 июня он должен уже выйти из колонии. По закону он имел право отказаться от сдачи анализа - никто не может ничего делать без письменного согласия. Но им было почему-то очень нужно", - сказала адвокат.

Хайруллин отбывает наказание в колонии №8 в Калининграде и с февраля 2023 года уже второй раз попадает в штрафной изолятор. Также в феврале и марте его дважды переводили в помещение камерного типа на восемь суток. В первый раз из-за драки с другим осужденным, во второй - из-за того, что не поздоровался с сотрудником колонии по форме.

20 февраля суд отказал Хайруллину в условно-досрочном освобождении. Психолог колонии в своей характеристике написал, что у Хайруллина "нет положительной динамики" за время заключения. По словам Марии Бонцлер, психолог лично с Хайруллиным не встречался.

Вадим Хайруллин - известный калининградский активист, он оказывал бесплатную юридическую помощь задержанным по политическим статьям.

8 августа 2022 года активист был осужден на год лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов. В основу уголовного дела легли участие Хайруллина в одиночном пикете с плакатом "За вашу и нашу свободу!", а также участие в трех митингах в 2021 году в поддержку политика Алексея Навального (после митинга 31 января Хайруллин был арестован на несколько суток за якобы организацию акции). Во время рассмотрения уголовного дела активисту вменяли еще и организацию митинга 21 апреля 2021 года, хотя, по мнению адвоката, обвинению доказать этого не удалось.

После обвинения Хайруллин несколько месяцев провел в СИЗО№3 в поселке Колосовка, а в конце декабря был переведен в исправительную колонию №8 в Калининграде. В сентябре правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Хайруллина политическим заключенным.

  • "Дадинская" статья получила своё неофициальное название по имени активиста Ильдара Дадина, первого осуждённого по ней на три года колонии в 2015 году. Впоследствии реальные сроки лишения свободы получили ещё несколько человек.

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