В Камышине Волгоградской области жестоко убит федеральный судья

В городе Камышин Волгоградской области убит федеральный судья. Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело, в том числе, по статье об убийстве с особой жестокостью, сообщило в четверг местное управление Следственного комитета.

Тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями обнаружили вечером у здания Камышинского городского суда. Имя убитого официально не называется. О задержанном сообщается, что это местный житель, и что он, по данным следствия, занимается коммерческой деятельностью.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Baza в сообщении об убийстве судьи в Камышине пишет, что его застрелили из охотничьего карабина "Сайга", отрезали пенис, а затем воткнули нож в глаз. По предварительной версии, о которой пишет Baza, судья Василий Ветлугин был убит из-за ревности. Нападавший, возможно, отомстил ему за измену своей супруги.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, убийца - бывший участник военной операции (речь, вероятно, о войне в Украине - РС), он жил по соседству с судьей.

Baza тоже написала, что в убийстве подозревают военного, приехавшего домой в отпуск. Позднее телеграм-канал уточнил, что его принадлежность к Вооруженным силам пока не подтверждается.