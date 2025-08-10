Двое жителей Ставропольского края, ранее судимые за тяжкие преступления и получившие амнистию за участие в войне против Украины, совершили новое преступление. Они запытали 22-летнего Вадима Ващенко до смерти, а после, чтобы избежать наказания, подали заявления о возвращении на фронт. Следствие квалифицровало их деяния не как убийство, а как "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". В Тамбовской области военный вернулся домой в отпуск и убил знакомую, а ее маленькой дочери сломал челюсть. Соседи убитой уверены, что он вернется обратно на войну без суда и наказания.

Текст: проект "Окно"

"Шесть раз кипятили чайник и поливали сына"

Наталья Ващенко, мать 22-летнего Вадима Ващенко из ставропольского города Лермонтов, записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину взять под личный контроль дело о зверском убийстве ее сына.

К тому времени двое уже судимых жителей края 35-летний Сергей Полежайлов и 36-летний Игорь Карданов сознались в том, что в феврале 2025 года до смерти избили и запытали Вадима Ващенко. За многочасовые пытки, приведшие к смерти, Следственный комитет вменил им статью 111 УК, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В случае, если оно повлекло за собой гибель потерпевшего, преступникам грозит до 15 лет лишения свободбы. В то время, как по статье "Убийство" (105 УК) им бы грозило до 20 лет.

Следователи всерьез рассматривали заявления Полежайлова и Карданова о возвращении на войну без суда.

– Пропал Вадим 15 февраля. Он вышел из дома прогуляться и пропал. Через несколько дней племянник увидел в соцсетях о том, что нашли тело и сообщил брату. Убийцы были под наркотиками, один сразу сознался, приплел пропажу какого-то телефона. Как будто (даже если это было) это может оправдать то, что они до смерти запытали Вадима у себя в квартире. Они засунули ему кляп, чтобы сын не кричал. Били табуреткой, шваброй, резали ножом и душили веревкой, а потом выбросили тело к мусорным бакам, – Наталье трудно вспоминать в очередной раз детали убийства, к разговору она себя готовила несколько дней. – Каждый раз на несколько дней это выбивает меня из колеи, а мне ведь работать нужно. Это ж как можно вменить им статью "о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности", если они шесть раз бегали кипятить чайник, чтобы поливать им моего ребенка?! Это разве непреднамеренность? Неосторожность?

С итогами медицинской экспертизы Наталья категорически не согласна. В документе говорится, что избитый якобы был способен уйти во время пыток.

– По заключению медэксперта, при нанесении таких травм человек якобы еще мог двигаться в течение 6 часов. Причем активно. Это как вообще возможно? – возмущается Ващенко. – Следователи пытаются убедить всех, что раз смерть не наступила сразу – значит, это не убийство в чистом виде.

Тело Вадима, найденное через два дня после пропажи, 17 февраля, было так изувечено, что его опознали только по татуировке. Согласно судебно-медицинскому диагнозу, у Вадима была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральная гематома, субарахноидальное кровоизлияние, а также кровоподтеки на голове, теле, ногах и руках, ожоги на голове и по всему телу.

– На теле нашли и колото-резаную рану правого бедра. Смерть наступила от отека головного мозга, травматического шока, – перечисляет мать.

По версии следствия, 15 февраля трое человек, среди которых был Вадим, выпивали в комнате общежития. Он находился там с 16 до 23 часов.

Подозреваемые, задержанные вскоре, заявили, что хотели вернуть телефон, который Вадим якобы украл во время застолья, поэтому стали бить и пытать его. Оба подтвердили, что под действием "солей" избили Ващенко, затащили его в ванну, поливали кипятком. Их слова о краже телефона не подтвердились, зато телефон Вадима, по словам его матери, пропал.

Известно, что подозреваемые ранее получили амнистию за тяжкие преступления, не отсидев весь срок. Их освободили из-за того, что они согласились участвовать в войне против Украины.

– Карданов свой предыдущий срок за убийство "двух и более лиц", как я поняла, даже наполовину не отсидел. Ушел на "СВО" и все простили! Сейчас они еще в СИЗО. Я уверена, что арест им пока продлевают только из-за моего видео. После публикации Бастрыкин поручил руководству СК по Ставропольскому краю доложить о ходе и результатах расследования. Статью изменили, но(!) медэкспертизу – главный документ в деле – оставили прежней. Я боюсь, что дело в итоге спустят на тормозах, как только резонанс уляжется. Эти двое извергов уже написали заявления о том, чтобы их вернули на "СВО". А моего мальчика уже не вернуть. Вадим был такой спокойный, мухи не обидит. Он отучился на повара, но работал в автосервисе со старшим братом. Обычный парень, в 22 года еще только начинал себя искать.

"Убил мать, девочке размозжил лицо"

В начале июля в маленьком тамбовском селе Покрово-Марфино произошло убийство. Военный в отпуске убил знакомую, 40-летнюю Нелли Афанасьеву, и до переломов избил ее маленькую дочь. Местный Следственный комитет ни в одном из своих пресс-релизов не упомянул о том, что подозреваемый вернулся с войны.

– Кошмар, конечно. Этот Владимир ударил 9-летнюю девчушку ногой по лицу прямо на пороге, челюсть сломана у ребенка в двух местах! Это она за маму вступилась. Потом он Неллю в кухню выпихнул, а девочка так и осталась лежать у входа. Закрыл дверь и там же, на кухне, кухонным ножом Неллю зарезал, – рассказывает житель села Александр. – Пьяный в стельку был. Говорят, руку на нее постоянно поднимал. Убийцу схватили сразу после преступления и немедленно заключили под стражу.

По словам соседа, убийцу все местные хорошо знают.

– Он из соседней деревни Тюменевка. Приехал с СВО. Уже просится на свободу. Пара недель и эта нелюдь вернется обратно на войну убивать, – рассказал он.

По словам местного журналиста Савочкина – в изоляторе тот может пробыть недолго.

– Очередной вернувшийся из Украины "герой СВО" зарезал свою сожительницу, избил ее 9-летнюю дочь, ударом с ноги в голову сломал ей челюсть в двух местах. У девочки все лицо превратилось в месиво, по словам соседа убитой. Он сказал, что в селе все боятся, что "герою" все сойдет с рук, так как он действующий военный и находился в отпуске, – рассказывает редактор портала "Твердый знак Тамбов" Станислав Савочкин.

Опасения жителей не напрасны. В местной газете и в пресс-службе Следственного комитета про убийство писали, скрывая тот факт, что убийца – "участник СВО".

"Про девочку тоже ничего не написали, – пишет журналист у себя в соцсетях. – То, что подобные "отпускники" творят треш, а потом "теряются" обратно в свою войсковую часть – уже далеко не новость. В Армавире как-то был случай, где "герои" избил девушку мусорной урной за отказ познакомиться. В интернете есть видео последствий, и оно очень страшное. Тогда чуваку удалось "потеряться"...Девочку жаль. Мамашу не очень, извините. Надо понимать, что за животное ты приводишь домой. А еще больше жаль украинских мужиков, которые вынуждены отдавать свои жизни за то, чтобы вся эта дикая сволочь не приезжала на их землю, не резала их женщин и не превращала лица их детей в месиво".

По словам местных, опеку над Олей, ставшей сиротой, уже оформили родственники.

– Она еще в больнице, но ей, вроде бы, сделали хорошо операцию. Вставили пластину, – говорит Александр.

В комментариях к посту журналиста и новости об этом убийстве пишут, что сейчас подобное привычный "фон жизни" и их ожидает "гражданская война", когда назад вернутся все военные.

"Они сами выбрали жить в такой стране. Не вижу смысла даже обсуждать это. Всем очевидно, что если эта орава вернется в Россию – их прямо с поезда придется в тюрьму сажать, чтоб они изощренно не поубивали треть населения России"

"Девочку жалко, в таком ебанариуме расти"

"Мордор и орки"

"Честно? Орчих и орков почему-то не жалко вообще"

"Ну, информацию о преступлениях теперь решено скрывать. Очевидно, ждут возвращения "героев"

"Скрепно, хули. Вас такое еще продолжает удивлять?"

"Это уже "фон жизни" для сельской местности РФ"

"Все эти " герои " всегда были такими просто в данный период они стали героями перевернутое сознание – война это мир, отрицательное наступление, сволочи герои, совдеповская глубинка всегда пила не просыхая, все это было засунуто под плинтус, а теперь это все вылезло и геройствует"

"Этот херой, еще в школе будет преподавать "уроки о важном", в том же селе"

"Истинные херои сначала путина защищают, а потом переезжают на кладбище. А этот даже вовремя сдохнуть не смог. Ну что за путриот такой"



