В Карелии задержали автора антивоенного сайта "Чёрный февраль"

В Карелии полиция задержала администратора антивоенного телеграм-канала и сайта "Чёрный февраль" Сергея Другова. Ему вменяется распространение фейков о российской армии: "Чёрный февраль" перепостил запись движения "Феминистское антивоенное сопротивление", где упоминался "осаждённый Мариуполь". Также на "Чёрном феврале" появлялась фотография протестного лозунга, на котором буква Z была изображена в виде свастики. Это российские власти могут счесть осквернением символов воинской славы и реабилитацией нацизма. И то и другое в России является уголовными преступлениями.
По словам знакомых Другова, его задержали, когда он пытался выехать из Петрозаводска. Вместе с ним была задержана его знакомая, которую позже отпустили в качестве свидетеля. Как сообщает в своём телеграм-канале издание "7х7", Другов написал явку с повинной, "чтобы от него быстрее отстали". В региональном управлении ФСБ журналисту "7х7" сообщили, что пока информации о делах нет. Другов не выходит на связь.
- «Черный февраль» — сайт с информацией о людях, преследуемых по уголовным делам из-за антивоенной позиции. Активисты создали его после начала полномасштабного вторжения в Украину и волны связанных с этим репрессий внутри России.
- После начала российского военного вторжения в Украину Госдума приняла закон, по которому в стране была фактически введена военная цензура. В административном и уголовном кодексах появились статьи о "дискредитации" армии и "фейках" об армии. По ним наказывают за любые критические высказывания о войне в Украине. По данным "Сетевых свобод", за время войны было возбуждено более 3 тысяч административных дел о "дискредитации" и не менее 100 уголовных дел о "фейках".
- Самый длительный на данный момент срок по статье о фейках об армии был назначен московскому муниципальному депутату Сергею Горинову: семь лет лишения свободы. В результате апелляции Мосгорсуд сократил ему срок до шести лет и 11 месяцев.
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