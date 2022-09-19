В Карелии задержали автора антивоенного сайта "Чёрный февраль"

В Карелии полиция задержала администратора антивоенного телеграм-канала и сайта "Чёрный февраль" Сергея Другова. Ему вменяется распространение фейков о российской армии: "Чёрный февраль" перепостил запись движения "Феминистское антивоенное сопротивление", где упоминался "осаждённый Мариуполь". Также на "Чёрном феврале" появлялась фотография протестного лозунга, на котором буква Z была изображена в виде свастики. Это российские власти могут счесть осквернением символов воинской славы и реабилитацией нацизма. И то и другое в России является уголовными преступлениями.

По словам знакомых Другова, его задержали, когда он пытался выехать из Петрозаводска. Вместе с ним была задержана его знакомая, которую позже отпустили в качестве свидетеля. Как сообщает в своём телеграм-канале издание "7х7", Другов написал явку с повинной, "чтобы от него быстрее отстали". В региональном управлении ФСБ журналисту "7х7" сообщили, что пока информации о делах нет. Другов не выходит на связь.