В Казахстане отправили в колонию бывшего наёмника ЧВК "Вагнер"

Суд в Казахстане приговорил к пяти годам колонии бывшего наёмника ЧВК "Вагнер" Тимура Пралиева по делу об участии в иностранных вооруженных конфликтах. Национальное законодательство запрещает гражданам воевать в составе других армий или наёмнических организациях.

Согласно материалам дела, пишет "Орда", обвиняемый в 2022 году завербовался в ЧВК "Вагнер" и с ноября 2022 года по октябрь 2024 года воевал в Украине. Позже он уехал в Мали. В 2023 году он получил российское гражданство, но не стал отказываться от казахстанского, как требует закон.

После службы в ЧВК Пралиев пытался перебраться в США. В январе 2025 года его задержали в Техасе при попытке перейти границу с Мексикой через реку Рио-Гранде. На суде в США он признал вину в незаконном пересечении границы и был депортирован в Казахстан, рассказывает "Настоящее время".

Пять лет — минимальный срок, который предусмотрен по его обвинению. В Казахстане есть отдельная статья уголовного кодекса о наёмничестве с более суровыми наказаниями. Почему она не была применена — не уточняется.