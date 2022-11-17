В Казахстане перед выборами объявлено о задержании группы заговорщиков

Власти Казахстана сообщили в четверг о задержании семи человек, которые якобы могли планировать беспорядки во время предстоящих в стране президентских выборов.

"Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресёк деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года", - говорится в сообщении сотрудников спецслужб.

Одновременно утверждается, что эта преступная группа не только организовывала масштабные протесты, но и планировала атаковать административные здания и офисы правоохранительных структур с использованием огнестрельного оружия. У подозреваемых были конфискованы автоматы Калашникова, обрезы, боеприпасы, материалы для коктейлей Молотова, а также рации.

France-Presse со ссылкой на казахстанские спецслужбы передало, что в стране предотвратили попытку переворота, организованного сторонниками оппозиции, и именно теми, кто разделяет взгляды живущего за рубежом лидера запрещённой в стране организации "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова. Его сторонники не раз за последние годы выходили на протесты, требуя ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Ожидается, что досрочные президентские выборы в Казахстане укрепят власть нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он в своё время стал преемником Нурсултана Назарбаева, руководившего бывшей советской республикой более 30 лет.