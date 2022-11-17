Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Казахстане перед выборами объявлено о задержании группы заговорщиков

Власти Казахстана сообщили в четверг о задержании семи человек, которые якобы могли планировать беспорядки во время предстоящих в стране президентских выборов.

"Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресёк деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года", - говорится в сообщении сотрудников спецслужб.

Одновременно утверждается, что эта преступная группа не только организовывала масштабные протесты, но и планировала атаковать административные здания и офисы правоохранительных структур с использованием огнестрельного оружия. У подозреваемых были конфискованы автоматы Калашникова, обрезы, боеприпасы, материалы для коктейлей Молотова, а также рации.

France-Presse со ссылкой на казахстанские спецслужбы передало, что в стране предотвратили попытку переворота, организованного сторонниками оппозиции, и именно теми, кто разделяет взгляды живущего за рубежом лидера запрещённой в стране организации "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова. Его сторонники не раз за последние годы выходили на протесты, требуя ухода из политики Нурсултана Назарбаева.

Ожидается, что досрочные президентские выборы в Казахстане укрепят власть нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он в своё время стал преемником Нурсултана Назарбаева, руководившего бывшей советской республикой более 30 лет.

  • В январе нынешнего года в Казахстане были крупные выступления против резкого роста цен на топливо. Участники протестов выдвигали и политические лозунги, связанные с требованием реального отказа Назарбаевым от властных полномочий. Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией и армией. Погибли более двухсот человек.
  • Позднее в 2022 году Назарбаев утратил свои позиции во власти. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей как подозреваемые в хищениях. Законодатели одобрили изменения, которые отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласовывать с ним инициативы во внешней и внутренней политике.
  • В сентябре Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции о возвращении столице страны Нур-Султану прежнего названия - Астана. Эти же поправки ограничили срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания.
  • Также в сентяре Сенат парламента Казахстана одобрил пакет изменений, предусматривающих исключение Дня первого президента Нурсултана Назарбаева из списка государственных праздников.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG