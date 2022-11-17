В Казахстане перед выборами объявлено о задержании группы заговорщиков

Власти Казахстана сообщили в четверг о задержании семи человек, которые якобы могли планировать беспорядки во время предстоящих в стране президентских выборов.
"Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресёк деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября этого года", - говорится в сообщении сотрудников спецслужб.
Одновременно утверждается, что эта преступная группа не только организовывала масштабные протесты, но и планировала атаковать административные здания и офисы правоохранительных структур с использованием огнестрельного оружия. У подозреваемых были конфискованы автоматы Калашникова, обрезы, боеприпасы, материалы для коктейлей Молотова, а также рации.
France-Presse со ссылкой на казахстанские спецслужбы передало, что в стране предотвратили попытку переворота, организованного сторонниками оппозиции, и именно теми, кто разделяет взгляды живущего за рубежом лидера запрещённой в стране организации "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова. Его сторонники не раз за последние годы выходили на протесты, требуя ухода из политики Нурсултана Назарбаева.
Ожидается, что досрочные президентские выборы в Казахстане укрепят власть нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он в своё время стал преемником Нурсултана Назарбаева, руководившего бывшей советской республикой более 30 лет.
- В январе нынешнего года в Казахстане были крупные выступления против резкого роста цен на топливо. Участники протестов выдвигали и политические лозунги, связанные с требованием реального отказа Назарбаевым от властных полномочий. Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией и армией. Погибли более двухсот человек.
- Позднее в 2022 году Назарбаев утратил свои позиции во власти. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей как подозреваемые в хищениях. Законодатели одобрили изменения, которые отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласовывать с ним инициативы во внешней и внутренней политике.
- В сентябре Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции о возвращении столице страны Нур-Султану прежнего названия - Астана. Эти же поправки ограничили срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания.
- Также в сентяре Сенат парламента Казахстана одобрил пакет изменений, предусматривающих исключение Дня первого президента Нурсултана Назарбаева из списка государственных праздников.
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