Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, которые ограничивают полномочия главы государства.
Этот пакет законов принят по итогам состоявшегося в июне этого года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.
Поправки предусматривают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов власти (теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов). Сокращается так называемая "президентская квота" в парламенте, а также вводятся отдельные ограничения в период нахождения в должности президента.
Президенту запрещено состоять в политических партиях, а близким родственникам главы государства нельзя занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд. Новые законы закрепляют статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Также усилена правозащитная функция генерального прокурора.
- 6 июня ЦИК Казахстана заявил, что поправки в конституцию на референдуме поддержали более 77 процентов граждан страны. Явка составила 68 процентов.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления массовых протестов в стране. Они начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников.
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