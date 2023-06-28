В Казахстане по запросу США задержан бывший главред журнала "Хакер"

В Казахстане по запросу США задержан россиянин Никита Кислицын, бывший главный редактор журнала "Хакер" и топ-менеджер компании F.A.C.C.T. Это разработчик программного обеспечения в области кибербезопасности и преемница Group-IB.

Кислицына задержали 22 июня, но российские СМИ сообщили об этом только сегодня. В компании F.A.C.C.T. отметили, что власти Казахстана изучают основания для экстрадиции в Соединённые Штаты.

В компании уточнили, что претензии к Кислицыну связаны с событиями 10-летней давности, когда он работал журналистом, а законных оснований для задержания в Казахстане нет.

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи Кислицына Вашингтону.

В России Кислицын заочно арестован по делу о неправомерном доступе к информации.

В 2014 году Минюст США обвинил Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. Публично об обвинениях стало известно в 2020 году.

Кислицын проходил по делу российского хакера Евгения Никулина, которого задержали в 2016 году в Праге и экстрадировали в США. Американский суд приговорил Никулина к семи годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях.

До суда над Кислициным дело не дошло. Он сотрудничал с ФБР, дав показания на российских хакеров. Они, как утверждали американские следователи, могли сотрудничать с российскими спецслужбами.

В Group-IB, где работал Кислицин, называли обвинения бездоказательными.