В Казахстане по запросу США задержан бывший главред журнала "Хакер"

В Казахстане по запросу США задержан россиянин Никита Кислицын, бывший главный редактор журнала "Хакер" и топ-менеджер компании F.A.C.C.T. Это разработчик программного обеспечения в области кибербезопасности и преемница Group-IB.
Кислицына задержали 22 июня, но российские СМИ сообщили об этом только сегодня. В компании F.A.C.C.T. отметили, что власти Казахстана изучают основания для экстрадиции в Соединённые Штаты.
В компании уточнили, что претензии к Кислицыну связаны с событиями 10-летней давности, когда он работал журналистом, а законных оснований для задержания в Казахстане нет.
Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи Кислицына Вашингтону.
В России Кислицын заочно арестован по делу о неправомерном доступе к информации.
В 2014 году Минюст США обвинил Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. Публично об обвинениях стало известно в 2020 году.
Кислицын проходил по делу российского хакера Евгения Никулина, которого задержали в 2016 году в Праге и экстрадировали в США. Американский суд приговорил Никулина к семи годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях.
До суда над Кислициным дело не дошло. Он сотрудничал с ФБР, дав показания на российских хакеров. Они, как утверждали американские следователи, могли сотрудничать с российскими спецслужбами.
В Group-IB, где работал Кислицин, называли обвинения бездоказательными.
- Кислицин в 2006–2012 годах возглавлял журнал "Хакер", посвященный информационной безопасности. В январе 2013 года Кислицин устроился в компанию по кибербезопасности Group-IB, основанную Ильей Сачковым.
- Сам Сачков находится в СИЗО "Лефортово" по делу о госизмене. Он был арестован в конце сентября 2021 года. Детали его дела засекречены. Вину в госизмене Сачков не признаёт. Суд начнёт рассматривать его дело 6 июля.
- Group-IB (ныне F.A.C.T.T.) – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Среди её клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, "Тинькофф" и Альфа-Банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.
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