Обвиняемый в госизмене Илья Сачков назвал имена своих "заказчиков"

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, назвал имена двух сотрудников ФСБ, которых считает инициаторами своего преследования. Сачков заявил, что оказался под арестом по оговору одного из бывших руководителей Центра Информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова при содействии нынешнего начальника Центра Олега Кашенцова.

Заявление Сачкова появилось в его телеграм-канале. Там же размещено видео, которое Сачков снял за несколько месяцев до ареста на случай, если с ним "что-то произойдёт". В нём он говорит, что службы кибербезопасности ФСБ срослись с международной преступностью и преследуют частные финансовые интересы руководства.

Кроме того, в четверг анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал заявление Ильи Сачкова на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подтвердить подлинность документа не представляется возможным. В заявлении Сачков обвиняет Сергея Михайлова в оговоре по мотивам личной мести, а непосредственным исполнителем "провокации" против себя называет Кашенцова.

Как утверждает Сачков, Кашенцов и Михайлов "работали в связке". Сергей Михайлов в 2019 году был осуждён на 22 года лишения свободы о обвинению в госизмене. По версии следствия, он передавал сведения о киберпреступниках западным спецслужбам. Илья Сачков был одним из свидетелей обвинения на его процессе. "Не имея возможности отомстить раскрывшим его сотрудникам УСБ, Михайлов выбрал в качестве жертвы меня", - пишет он. Также он сообщает, что неоднократно получал угрозы от Кашенцова. Угрозы, по словам Сачкова, поступали и клиентам Group-IB, от которых Кашенцов требовал расторгнуть договоры с компанией.

Обвинения против себя Сачков назвал ложными и голословными.