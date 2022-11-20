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В Казахстане проходят досрочные президентские выборы

Выборы в Казахстане, 20 ноября 2022

В Казахстане утром в воскресенье стартовали досрочные президентские выборы. Помимо действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, на высший пост баллотируются ещё пять кандидатов. Все они малоизвестны, казахская оппозиция считает их спойлерами, привлечёнными для создания видимости альтернативы Токаеву. К полудню по астанинскому времени успели проголосовать почти 40% избирателей - около 4,5 млн человек.

С действующим президентом в бюллетенях соревнуются кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, выдвинутый от содружества профсоюзов Казахстана "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от альянса соцработников и Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахстанские матери - путь к обычаям".

Наблюдатели сообщают о фактах нарушений на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок и увезли в отделение полиции, где продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.

Других независимых наблюдателей на участках ограничивают в перемещении, удаляют с участков или не допускают на них, не предоставляют информацию о количестве избирателей и бюллетеней. Однако официальные лица, например, председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергают эту информацию, заявляя об отсутствии нарушений.

Оппозиция провела ряд акций недовольства выборами, в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! были задержаны, когда проводили митинг "За честные выборы". Ещё пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами "Нет выборам без выбора!" Они также задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.

  • Выборы проходят в соответствии с обновлённой редакцией Конституции Казахстана. Президент избирается на семилетний срок (а не на пять лет, как раньше), и только один раз. Предыдущий срок действующего президента Касым-Жомарта Токаева после внесения изменений в Конституцию обнулился.

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