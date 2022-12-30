В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат

В российском плену в настоящий момент находятся около 3400 украинских военнослужащих. Об этом в пятницу в интервью немецкому изданию RND сообщила украинская уполномоченная по правам военных Алёна Вербицкая.

По ее данным, сейчас в плену у России находятся 3 392 украинских военных. Вербицкая уточнила, что эту цифру назвала российская сторона. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. "Мы не знаем, что с ними [пропавшими без вести] произошло – может быть, они тоже попали в число пленных, или были насильно вывезены с оккупированных территорий, или давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", – говорит Вербицкая.

Уполномоченная утверждает, что Россия не дает Красному Кресту (МККК) доступ к лагерям для военнопленных, тем самым систематически нарушая Женевскую конвенцию. "А если сотрудники МККК получают доступ, задержанных тотчас переводят в другие места, чтобы вызвать новую неопределенность", – добавила Алёна Вербицкая. О реакции Москвы на это заявление информации не было.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что по состоянию на 30 декабря украинской стороне удалось вернуть из плена 1456 военных, пишет "Настоящее время".

С марта поступают регулярные сообщения об обмене пленными между Россией и Украиной. В общей сложности стороны вернули по тысяче человек. В ноябре обмены стали проходить чаще: о последнем - по формуле "60 на 60" сообщалось в первой половине декабря.