В Киеве после российской атаки началось отключение электричества

В Киеве в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграме мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам Кличко, подача воды идёт штатно.

В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Кличко со ссылкой на силы ПВО написал, что ночью на город шли 40 беспилотников. Большинство из них были уничтожены, написал мэр.

В ряде регионов Украины в ночь на 2 января также звучала воздушная тревога. Системы ПВО работали, в частности, в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях.

В части Херсона пропал свет. Пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Кировоградской области и подконтрольном Киеву Запорожье.

Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября, после взрыва на мосту через Керченский пролив. В нём Москва обвинила Киев. В середине декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества.

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