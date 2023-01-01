МВД России объявило в розыск шестерых участников "ЧВК Вагнера", сбежавших из учебного лагеря в аннексированной Луганской области Украины. До прибытия в тренировочной центр они содержались в заключении в России. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, об появлении ориентировок также пишет редакция 1rnd.ru.
Donday не публикует часть документа с именами разыскиваемых. В приведённом фрагменте указывается, что осуждённые сбежали 21-22 декабря, среди них — киргизский и белорусский граждане, трое граждан Узбекистана и один гражданин России. Указывается, что они вооружены.
МВД информацию для СМИ не комментировало. Корреспондентам 1rnd.ru там заявили, что не раскрывают информацию о разыскиваемых. 161.ru ответ на запрос не получили. Глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин на запрос СМИ содержательно не ответил. По его словам, в аннексированных украинских городах и России "задерживают немало негодяев", а выловом "различного рода вооруженных людей" занимаются "Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК".
- Заключенные российских колоний массово вербуются в "ЧВК Вагнера" для участия войны в Украине. Им обещают значительные выплаты и помилование после участия в боях. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в декабре сообщил, что, по оценкам Вашингтона, в ЧВК могут служить до 40 тысяч российских заключённых.
- Во многих случаях речь идёт о людях, осуждённых за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это не предусмотрено российскими законами.
- В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан служивший в "Вагнере" заключённый, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
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