МВД России объявило в розыск шестерых участников "ЧВК Вагнера", сбежавших из учебного лагеря в аннексированной Луганской области Украины. До прибытия в тренировочной центр они содержались в заключении в России. Фрагмент ориентировки опубликовало издание Donday, об появлении ориентировок также пишет редакция 1rnd.ru.

Donday не публикует часть документа с именами разыскиваемых. В приведённом фрагменте указывается, что осуждённые сбежали 21-22 декабря, среди них — киргизский и белорусский граждане, трое граждан Узбекистана и один гражданин России. Указывается, что они вооружены.

МВД информацию для СМИ не комментировало. Корреспондентам 1rnd.ru там заявили, что не раскрывают информацию о разыскиваемых. 161.ru ответ на запрос не получили. Глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин на запрос СМИ содержательно не ответил. По его словам, в аннексированных украинских городах и России "задерживают немало негодяев", а выловом "различного рода вооруженных людей" занимаются "Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК".