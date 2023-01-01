Мировой суд в Чебоксарах ужесточил наказание двум жителям города, оштрафованным за повреждение инсталляции с буквой Z. Им было назначено ограничение свободы на срок 8 месяцев. Информация опубликована на сайте судебного участка, на неё обратило внимание издание "ОВД-News".

Инцидент произошёл в июне и был запечатлён камерами видеонаблюдения. Один из обвиняемых пробил букву Z, выкрашенную в георгиевские цвета, ногой, а второй наносит несколько ударов рукой. Сообщается, что один из задержанных извинился и объяснил полицейским свой поступок тем, что был пьян.

Андрея Федорова и Николая Михайлова обвинили в вандализме, совершённом группой лиц по мотивам ненависти или вражды. Они признали вину, дело рассматривалось в особом порядке. Суд освободил их от наказания, назначив штрафы в размере 20 тысяч рублей.

Решение было оспорено прокуратурой. 3 октября Ленинский районный суд Чебоксар отменил постановления суда первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение, в другой судебный участок. Судья Надежда Портнова вынесла более жесткое наказание. Решение было вынесено ещё в ноябре, но о нём не было известно.