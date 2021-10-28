В Киеве применение дрона "Байрактар" назвали правом на самозащиту

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обосновал применение правительственными силами в Донбассе беспилотника "Байрактар" правом на самозащиту.

"Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - сказал Кулеба в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

Кулеба прокомментировал заявление министерства иностранных дел Германии, которое выражало обеспокоенность применением дрона. Как сказал украинский министр, у Киева нет сомнений в том, что коллеги в ФРГ остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но любые оценки, по его словам, должны даваться с учетом полного контекста ситуации.

"На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями", - приводит слова Дмитрия Кулебы агентство "Интерфакс-Украина".

26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Обмечается, что это было сделано "с целью принуждения врага к прекращению огня" в районе Гранитного, где при обстреле батареей гаубиц со стороны сепаратистов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен. "Беспилотный летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом", - говорилось в сообщении армейского штаба.

Bayraktar TB2 – турецкий беспилотный аппарат. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Дальность поражения целей - до 8 километров. Дрон разработан и производится частной компанией Baykar Makina. Украина подписала договор о покупке партии этих ударных беспилотников в начале 2019 года.