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В Китае объявили о победе над COVID-19 и "чуде в истории человечества"

Власти Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Заявление было сделано после заседания в пятницу Постоянного комитета политбюро правящей Коммунистической партии во главе с лидером КНР Си Цзиньпином.

Китайское руководство отмечает, что за короткий срок с ноября прошлого года удалось "плавно изменить" подход к борьбе с пандемией, и власти оказались верны в своих решениях. В заявлении Политбюро также говорится, что смертность от коронавирусной инфекции в КНР "самая низкая в мире". "Китай сотворил чудо в истории человечества, выйдя из пандемии при столь высоком уровне населения", - подчёркивают в Пекине.

Эксперты за пределами Китая указывали на отсутствие ясной картины с заболеваемостью в стране, в частности, после того, как правительство в начале декабря прошлого года резко отказалось от политики так называемой нулевой терпимости к коронавирусу. Она предусматривала строгую изоляцию, принудительные карантины и массовые тестирования.

Поступала информация, что после отмены жёстких ограничений китайские больницы и крематории оказались переполнены. Однако, официально, было подтверждено только более 83-х тысяч случаев смертей от COVID-19 - с начала декабря по начало февраля этого года. Сторонние эксперты отмечают, что это число невелико, учитывая масштабы волны инфекции в Китае. Также были сообщения, что врачам было приказано не подтверждать COVID-19 как причину смерти пациентов, передаёт DPA.

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