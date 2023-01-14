Власти Китая сообщили о смерти почти 60 тысяч человек из-за COVID-19 с начала декабря, когда в стране ослабили коронавирусные ограничения. Об этом пишет агентство Reuters.

Национальная комиссия здравоохранения Китая утверждает, что с 8 декабря по 12 января от причин, связанных с COVID-19, погибли 59 938 человек. 5 503 случаев смерти были вызваны дыхательной недостаточностью из-за коронавирусной инфекции, а остальные – из-за сочетания коронавирусной инфекции и других заболеваний. При этом китайские эксперты утверждают, что пик распространения заболевания в стране, судя по всему, пройден.

Ранее власти Китая сообщали, что с начала пандемии в стране умерли около 5 тысяч человек, а за декабрь было зарегистрировано менее 10 случаев смерти. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения обвинила власти страны в занижении количества смертей.

В конце декабря британская аналитическая компания Airfinity подсчитала, что в Китае от коронавирусной инфекции, вероятно, умирают около 9 тысяч человек в день. Вскоре Bloomberg сообщил, что из-за вспышки COVID-19 крематории по всей стране оказались переполнены.