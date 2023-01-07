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В КНР соцсеть закрыла сотни аккаунтов с критикой властей за меры по COVID-19

В Китае временно приостановлены или закрыты учётные записи более тысячи интернет-пользователей - за критику в адрес центрального правительства относительно его действий в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Власти КНР продолжают снимать ограничения, действовавшие в стране с начала эпидемии в рамках так называемой политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Так, с 8 января Пекин откажется от серьёзных ограничительных мер в отношении как своих граждан, которые захотят выехать из страны или совершать поездки между регионами, так и в отношении иностранцев.

Популярная в Китае социальная сеть Sina Weibo сообщила, что отреагировала на сообщения о примерно 13 тысячах нарушений правил пользования платформой. Как отмечается, нарушения включали нападки на экспертов, учёных и медицинских работников. Примерно 1200 аккаунтов подверглись санкциям.

За время эпидемии COVID-19 в Китае, как отмечает Associated Press, правящая в стране Коммунистическая партия во многом опиралась на поддержку медицинского сообщества, чтобы оправдать строгие локдауны, карантинные меры, массовые тестирования. Большинство из этих жёстких мер были отменены властями в начале прошлого месяца, после чего начали поступать сообщения о значительном всплеске заболеваемости.

Лидеры Евросоюза и по отдельности многие ведущие страны мира, включая США, Великобританию, Францию, Канаду, Испанию и Японию, выражают сейчас глубокую озабоченность в связи с риском очередной волны пандемии, начавшейся в своё время именно с Китая.

В ряде СМИ появлялись сведения, что ежедневно коронавирусом в Китае после отмены большинства ограничений якобы начали заражаться миллионы граждан, а крематории перестали справляться с количеством умерших от болезни. Но официально власти в Пекине эти данные не подтверждали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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