В "Комитете за гражданские права" сообщили об аресте имущества

В "Комитете за гражданские права" в пятницу сообщили об аресте имущества этой организации.
"Нас выселили, мы вывозим вещи, помещение опечатано", -рассказал "Интерфаксу" член правления правозащитного объединения Эдуард Рудык. По его словам, в офис организации пришли двое полицейских, пять сотрудников департамента городского имущества Москвы и судебный пристав.
Как отметил Рудык, арестована значительная часть имущества. Действия властей в организации связали с задолженностью по аренде, которая образовалась из-за отсутствия финансирования в последнее время. "Решение о выселении было принято судом первой инстанции и не вступило в законную силу, решения апелляционной инстанции ещё нет. У нас (с департаментом городского имущества) были переговоры, мы начали выплачивать средства по задолженности", - добавил член правления комитета.
Согласно данным Службы судебных приставов, в отношении "Комитета за гражданские права" (с офисом на проспекте Шокальского) возбуждено пять исполнительных производств. Общая сумма взысканий составляет около 2,5 миллиона рублей.
"Комитет за гражданские права" - межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация. Ею руководит член бюро партии "Яблока" и Совета при президенте России по правам человека Андрей Бабушкин.
Комитет, как отметил в Фейсбуке один из его сотрудников Николай Кавказский, адресно помогает тысячам заключенных в год по всей России даже без грантового финансирования.
"Интерфакс" отмечает, что не располагает подтверждением информации об аресте имущества правозащитников из официальных источников.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.