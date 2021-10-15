В "Комитете за гражданские права" сообщили об аресте имущества

В "Комитете за гражданские права" в пятницу сообщили об аресте имущества этой организации.

"Нас выселили, мы вывозим вещи, помещение опечатано", -рассказал "Интерфаксу" член правления правозащитного объединения Эдуард Рудык. По его словам, в офис организации пришли двое полицейских, пять сотрудников департамента городского имущества Москвы и судебный пристав.

Как отметил Рудык, арестована значительная часть имущества. Действия властей в организации связали с задолженностью по аренде, которая образовалась из-за отсутствия финансирования в последнее время. "Решение о выселении было принято судом первой инстанции и не вступило в законную силу, решения апелляционной инстанции ещё нет. У нас (с департаментом городского имущества) были переговоры, мы начали выплачивать средства по задолженности", - добавил член правления комитета.

Согласно данным Службы судебных приставов, в отношении "Комитета за гражданские права" (с офисом на проспекте Шокальского) возбуждено пять исполнительных производств. Общая сумма взысканий составляет около 2,5 миллиона рублей.

"Комитет за гражданские права" - межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация. Ею руководит член бюро партии "Яблока" и Совета при президенте России по правам человека Андрей Бабушкин.

Комитет, как отметил в Фейсбуке один из его сотрудников Николай Кавказский, адресно помогает тысячам заключенных в год по всей России даже без грантового финансирования.

"Интерфакс" отмечает, что не располагает подтверждением информации об аресте имущества правозащитников из официальных источников.