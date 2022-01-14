В Конгрессе США считают, что Путин видел в Навальном "угрозу своей власти"

Американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление в преддверии годовщины ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

"Российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму Алексея Навального, если бы не видел в нем серьезной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это все, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать", - цитирует конгрессмена Стива Коэна "Голос Америки".

Одновременно приводятся высказывания сенаторов Бена Кардина, Роджера Уикера и члена Палаты представителей Джо Уилсона.

Кардин подчеркнул, что Алексей Навальный оказался в тюрьме по "несправедливому обвинению", и пока он находился под стражей, Кремль с удвоенной силой начал преследование связанных с политиком антикоррупционных организаций, назвав их "экстремистскими".

"Несмотря на попытки Кремля вытеснить Алексея Навального из поля зрения общественности и помешать ему бросить вызов Путину, мы не перестанем призывать к его освобождению", - подчеркнул Джо Уилсон.