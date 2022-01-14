В Конгрессе США считают, что Путин видел в Навальном "угрозу своей власти"

Американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление в преддверии годовщины ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
"Российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму Алексея Навального, если бы не видел в нем серьезной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это все, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать", - цитирует конгрессмена Стива Коэна "Голос Америки".
Одновременно приводятся высказывания сенаторов Бена Кардина, Роджера Уикера и члена Палаты представителей Джо Уилсона.
Кардин подчеркнул, что Алексей Навальный оказался в тюрьме по "несправедливому обвинению", и пока он находился под стражей, Кремль с удвоенной силой начал преследование связанных с политиком антикоррупционных организаций, назвав их "экстремистскими".
"Несмотря на попытки Кремля вытеснить Алексея Навального из поля зрения общественности и помешать ему бросить вызов Путину, мы не перестанем призывать к его освобождению", - подчеркнул Джо Уилсон.
- Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в московском аэропорту, когда прилетел из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления ядом "Новичок" в августе 2020 года.
- 2 февраля прошлого года оппозиционный политик был приговорен российским судом к трем с половиной годам тюремного заключения – по давнему делу о хищениях в компании "Ив Роше". Условный срок по этому делу Навальному заменили на реальный. Судья решил, что Навальный, находясь в Берлине на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
- Оппозиционер считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия. Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления.
- Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья в середине декабря прошлого года получила присужденную ему премию Сахарова "За свободу мысли". Вручение состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
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