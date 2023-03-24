В Краснодарском крае арестовали пенсионерку. Она закрашивала буквы Z

В Краснодарском крае суд арестовал на 15 суток пенсионерку Ольгу Шкирятову. По мнению правоохранителей, она пыталась закрашивать на улицах села Успенское символы Z на плакатах. Ей вменили статью о неповиновении требованиям сотрудников полиции.

О задержании Шкирятовой ОВД-Инфо сообщила её дочь.

Латинская буква Z - неофициальный, но широко используемый в России символ поддержки военного вторжения в Украину. Она используется для маркировки российской военной техники, а также на плакатах, в монументальной пропаганде и на мероприятиях солидарности с политикой Кремля. Символ неоднократно использовали на акциях в поддержку войны, в том числе с участием детей. Литеру Z рисовали на дверях квартир тех, кто выступает против войны в Украине. Z размещали даже на курином филе.