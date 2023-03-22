Электрика в Германии оштрафовали за футболку с Z

Суд в Висбадене оштрафовал выходца из России на 1500 евро за символ Z на футболке. Об этом сообщает "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

Суд установил, что 49-летний электрик, живущий в Германии с 1992 года и получивший её гражданство, пришёл на работу в чёрной футболке с белой Z. В ходе судебного заседания обвиняемый сообщил, что информацию о событиях в мире он получает из российских СМИ – поэтому считал, что к власти в Украине пришли нацисты.

Футболку, которую ему подарил друг из России, обвиняемый надел в ответ на украинский флаг, вывешенный на здании компании, где он работает. По словам обвиняемого, он не знал, что совершает преступление, и теперь жалеет не только о выборе одежды, но и о выборе СМИ.

В Висбадене, как и в некоторых федеральных землях Германии, демонстрация Z считается уголовным преступлением, так как это "может нарушить общественное спокойствие". Судья согласился закрыть уголовное дело, если обвиняемый вовремя заплатит штраф. Деньги пойдут в фонд, собирающий пожертвования для жертв землетрясения в Сирии и Турции, а также для пострадавших от российского вторжения в Украину.