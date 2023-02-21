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Липецкого активиста обвинили в дискредитации армии за сравнение Z со свастикой

В Липецке против активиста Станислава Корвякова возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Поводом стали его посты в сервисе "Яндекс.Дзен". Там он сравнивал символы российского вторжения в Украину со свастикой и критиковал российскую армию, заявил исполняющий обязанности районного прокурора города.

"Много негатива, много грязи. Нами была приведена лингвистическая экспертиза. Думаю, Корвяков по нашей инициативе будет привлечен к уголовной ответственности и понесет заслуженное наказание, хотя и оказывает активное противодействие следствию," — цитирует прокурора издание Gorod48.ru.

Корвяков уже штрафовался на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии, — рассказывает "Медиазона". Поводом для этого стало электронное письмо, которое активист отправил в липецкую администрацию. В тексте он требовал снять букву Z со здания городского дворца молодёжи "Октябрь".

"Z — путинская свастика. Z — символ войны на Украине. Только Zомбированный пропагондонами с первого канала может поддерживать войну и рисовать буквы Z", — говорилось в обращении.

Кроме того, суд штрафовал его за обращение в региональный Минздрав с требованием снять буквы, используемые в российском вторжении для обозначения группировок войск (Z, V, O), с машин скорой помощи.

По уголовной статье Корвякову грозит до трёх лет лишения свободы.

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