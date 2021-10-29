В Красноярске оштрафовали чиновника, назвавшего жителей "кучей дерьма"

В Красноярске суд оштрафовал советника вице-губернатора края Андрея Агафонова на 5 тысяч рублей за слова о "ноющей куче дерьма" и "плаксивом сброде", которыми чиновник охарактеризовал жителей региона. Члена правительства края признали виновным в публичном оскорблении через интернет, пишет Сибирь.Реалии.

Агафонова не стали судить по статье об оскорблении, совершенном лицом, находящимся на госслужбе. Эта статья предполагает штраф в размере до 100 тысяч рублей. Комментируя судебное решение на своей странице в фейсбуке, чиновник заявил, что административное производство завели по заявлению "одного вязкого шизоида". Он намерен подать апелляцию, судиться дальше с тем, кто подал на него жалобу, а также со СМИ, которые распространяли "клевету" о том, что он "оскорбил" жителей Красноярска. Агафонов добавил, что "дело не в деньгах".

При этом после публикации поста Агафонова пресс-служба губернатора региона заявила, что сообщение было оставлено на личной странице чиновника - "это его личное дело".

11 октября стало известно, что прокуратура завела административное дело на Агафонова. Пост, в котором чиновник назвал жителей "плаксивым сбродом" и "кучей дерьма", он написал после того, как жители региона раскритиковали текст фигуриста Алексея Ягудина в инстаграме, "не заметившего" в Красноярске смога от природных пожаров.

Спортсмен 10 августа опубликовал фото с подписью "Обожаю Красноярск". Пользователи соцсети заметили, что спортсмен отредактировал фото так, чтобы на них не было видно дымки от пожаров. В комментариях массово начали жаловаться, что задыхаются из-за дыма в городе. Ягудин ответил пользователям, что в Красноярске все нормально, он якобы провел на улице весь день и ничего не почувствовал. Позже Ягудин извинился за этот пост.

С 7 по 12 августа в Красноярске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (режим "черного неба"). 11 августа город в очередной раз с большим отрывом возглавил рейтинг городов с самой грязной атмосферой по данным проекта IQAir от компании AirVisual. Также сообщалось, что дым от лесных пожаров в Якутии накрыл более тысячи населенных пунктов в крае.