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В Красноярске суд прекратил уголовное дело по "дадинской" статье

Митинг в поддержку Алексея Навального (архивное фото)

Центральный районный суд Красноярска прекратил уголовное дело против активиста Павла Хохлова, которого обвиняли в неоднократном нарушении закона о митингах. Основанием для прекращения дела стало деятельное раскаяние подсудимого. Об этом сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

Хохлова обвиняли по так называемой "дадинской" статье из-за акции 23 января 2021 года. По данным полиции, с августа по октябрь 2020 года Хохлова трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка проведения митингов. В рамках расследования уголовного дела суд отправил Хохлова в СИЗО, откуда он вышел под подписку о невыезде в марте.

  • Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.
  • 21 апреля акции протеста повторились с требованием предоставить Навальному консультацию лечащего врача. Политик отбывает наказание в колонии во Владимирской области после того, как 2 февраля суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
  • "Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.

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