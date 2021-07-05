В Красноярске суд прекратил уголовное дело по "дадинской" статье

Центральный районный суд Красноярска прекратил уголовное дело против активиста Павла Хохлова, которого обвиняли в неоднократном нарушении закона о митингах. Основанием для прекращения дела стало деятельное раскаяние подсудимого. Об этом сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Владимира Васина.

Хохлова обвиняли по так называемой "дадинской" статье из-за акции 23 января 2021 года. По данным полиции, с августа по октябрь 2020 года Хохлова трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка проведения митингов. В рамках расследования уголовного дела суд отправил Хохлова в СИЗО, откуда он вышел под подписку о невыезде в марте.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.

21 апреля акции протеста повторились с требованием предоставить Навальному консультацию лечащего врача. Политик отбывает наказание в колонии во Владимирской области после того, как 2 февраля суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

"Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.