В Красноярске жёнам мобилизованных отказали в митинге из-за COVID-19

Мэрия Красноярска отказала родственникам мобилизованных в проведении акции протеста. Городские власти сослались на ограничения в связи с COVID-19. Организаторов предупредили об ответственности за выход на митинг без согласования и предложили провести мероприятие, когда губернатор края Михаил Котюков снимет ограничения.

Митинг планировалось провести на площади перед театром оперы и балета в Красноярске 19 ноября, пишет Сибирь.Реалии. В заявке были указаны до 30 участников. Отмечается, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, в Красноярске проходят массовые мероприятия - к примеру, неделей ранее в городе отмечали день народного единства.

Семьи мобилизованных уже несколько месяцев пытаются вернуть домой своих родственников, однако жалобы в органы власти не помогают. 7 ноября около 20 женщин вышли на митинг в центре Москвы. Они присоединились к согласованной с властями акции партии КПРФ, но развернули свои плакаты с надписями "Мобилизованным пора домой" и "Нет бессрочной мобилизации". Отмечается, что через несколько минут участниц окружили полицейские, однако до задержаний дело не дошло.

После этой акции родственницы мобилизованных из других городов объединились в группы, чтобы выйти на митинги по всей стране 19 ноября. В списке уже 29 регионов, он постоянно пополняется, сообщает "ОВД-Инфо".



Власти Челябинска, как отмечается, уже убедили инициативную группу отложить протестный митинг, пообещав, в том числе, встречу с военкомами.