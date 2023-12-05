В крымских храмах РПЦ объявили сбор средств "в поддержку СВО"

Глава Крымской митрополии Русской православной церкви митрополит Тихон (Шевкунов) объявил о "кружечном сборе" в поддержку участников "специальной военной операции" - так в России называют полномасштабную войну против Украины. Копию распоряжения, подписанного церковным иерархом, опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер".

"В преддверии Светлого Праздника Рождества Христова с 03 по 24 декабря сего года во всех храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии провести акцию (кружечный сбор на закупку рождественских подарков для военнослужащих находящихся: в госпиталях, в зоне проведения СВО и на обороне Крыма) "Рождественский подарок Защитнику Отечества", – говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

Духовенству приказали довести информацию об акции до сведения прихожан. Все собранные деньги надлежит передать в епархиальную бухгалтерию.

Помимо этого, митрополит Тихон дал указание ученикам воскресных школ до 25 декабря написать "письма воинам с рождественским поздравлением".

Информацию о проведении акции корреспонденту Радио Свобода подтвердил руководитель епархиального отдела Симферопольской и Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий (Кротков). "Акция проводится. Всё верно", – заявил он.

Это первый известный случай, когда духовенство РПЦ в аннексированном Крыму собирает среди прихожан средства в поддержку Вооружённых сил России. Ранее епископы и священники ограничивались "духовной" помощью: давали напутствие мобилизованным, открывали "аллеи героев" в честь убитых военнослужащих, служили молебны о победе российской армии и привлекали детей к написанию писем на фронт.

Митрополит Тихон был назначен на пост главы Крымской митрополии РПЦ в октябре 2023 года. Он сменил в этой должности митрополита Лазаря (Швеца), который руководил крымскими приходами Украинской православной церкви (Московского патриархата) с 1992 года. Свое назначение в аннексированный Крым Шевкунов сравнил со ссылкой на Колыму.

Шевкунов считается епископом, близким к российскому президенту Владимиру Путину. Иногда митрополита называют его "духовником". Журналисты-расследователи утверждали, что митрополит Шевкунов получал миллиарды рублей из госбюджета в качестве грантов на свои проекты, в том числе связанные с Крымом.

В 2022 году, на фоне полномасштабного вторжения российской армии в Украину, крымское духовенство не поддержало решение Украинской православной церкви о выходе из подчинения Московскому патриархату. После этого на базе трех крымских епархий УПЦ была образована Крымская митрополия. Она перешла под прямое управление патриарха Русской православной церкви Кирилла.

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