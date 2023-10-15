Назначенный в Крым митрополит РПЦ сравнил полуостров с Колымой

Митрополит Тихон (Шевкунов), недавно назначенный главой митрополии Русской православной церкви (РПЦ) в Крыму, обратился к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря и сравнил аннексированный полуостров с Колымой.

"Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы", — сказал Тихон.

11 октября Синод РПЦ освободил священника от должности главы Псковской митрополии и назначил его руководителем Крымской. С чем связано такое решение, не уточнялось.

Митрополита Тихона называли иерархом РПЦ, приближённым к Владимиру Путину и даже духовником российского президента. В марте Шевкунов попал на кадры первого после начала войны с Украиной визита Путина в Крым.

Как председатель Патриаршего совета по культуре митрополит выступал за передачу иконы "Троица" Андрея Рублёва из Третьяковской галереи во владение Русской православной церкви.

Журналисты-расследователи утверждали, что Тихон получал миллиарды рублей из госбюджета в качестве грантов на свои проекты.

Митрополит также известен тем, что заблокировал работу над законом о борьбе с домашним насилием, который должны были внести в Госдуму ещё в конце 2019 года.

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