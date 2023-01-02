В Крыму пророссийскому активисту назначили десять суток ареста

Суд в аннексированном Крыму назначил десять суток ареста главе подконтрольной России "Национально-культурной автономии крымских татар" Эйвазу Умерову. Его обвинили в организации несогласованной акции. Об этом сообщает Крым.Реалии.
28 декабря Эйваз Умеров провёл одиночный пикет на площадь Ленина у здания российского правительства в Симферополе. Обращаясь к президенту России, активист сказал, что занимается публичным изобличением "пятой колонны" в российской власти, за что подвергается давлению. После этого Эйваза Умерова задержали и доставили в отдел полиции.
По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, репрессии в отношении общественника начались после того, как он стал критиковать окружение назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова.
"Это, в первую очередь, говорит о том, что этот коллаборант тоже превратился в отработанный материал. Никакого нарушения российского законодательства, судя по всему, не было. Дело ему "шьют" по заказу", – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии зампред Меджлиса.
- 2 ноября 2022 года российские силовики провели обыск в доме пророссийского активиста. 3 октября 2022 года Эйваз Умеров подрался с советником назначенного Москвой главы Крыма Эрвином Мусаевим, обвинив его в "проукраинской позиции". Мусаев заявил, что на него напали из-за его "принципиальной пророссийской позиции". Российская полиции в Крыму возбудила уголовное дело против Умерова, обвинив его в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью".
- Согласно федеральному закону России о митингах, уведомлять власти об одиночном пикете и согласовывать место его проведения не требуется.
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