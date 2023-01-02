В Крыму пророссийскому активисту назначили десять суток ареста

Суд в аннексированном Крыму назначил десять суток ареста главе подконтрольной России "Национально-культурной автономии крымских татар" Эйвазу Умерову. Его обвинили в организации несогласованной акции. Об этом сообщает Крым.Реалии.

28 декабря Эйваз Умеров провёл одиночный пикет на площадь Ленина у здания российского правительства в Симферополе. Обращаясь к президенту России, активист сказал, что занимается публичным изобличением "пятой колонны" в российской власти, за что подвергается давлению. После этого Эйваза Умерова задержали и доставили в отдел полиции.

По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, репрессии в отношении общественника начались после того, как он стал критиковать окружение назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова.

"Это, в первую очередь, говорит о том, что этот коллаборант тоже превратился в отработанный материал. Никакого нарушения российского законодательства, судя по всему, не было. Дело ему "шьют" по заказу", – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии зампред Меджлиса.