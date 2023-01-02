Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Крыму пророссийскому активисту назначили десять суток ареста

Крым, декабрь 2022 года, иллюстративная фотография

Суд в аннексированном Крыму назначил десять суток ареста главе подконтрольной России "Национально-культурной автономии крымских татар" Эйвазу Умерову. Его обвинили в организации несогласованной акции. Об этом сообщает Крым.Реалии.

28 декабря Эйваз Умеров провёл одиночный пикет на площадь Ленина у здания российского правительства в Симферополе. Обращаясь к президенту России, активист сказал, что занимается публичным изобличением "пятой колонны" в российской власти, за что подвергается давлению. После этого Эйваза Умерова задержали и доставили в отдел полиции.

По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, репрессии в отношении общественника начались после того, как он стал критиковать окружение назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова.

"Это, в первую очередь, говорит о том, что этот коллаборант тоже превратился в отработанный материал. Никакого нарушения российского законодательства, судя по всему, не было. Дело ему "шьют" по заказу", – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии зампред Меджлиса.

  • 2 ноября 2022 года российские силовики провели обыск в доме пророссийского активиста. 3 октября 2022 года Эйваз Умеров подрался с советником назначенного Москвой главы Крыма Эрвином Мусаевим, обвинив его в "проукраинской позиции". Мусаев заявил, что на него напали из-за его "принципиальной пророссийской позиции". Российская полиции в Крыму возбудила уголовное дело против Умерова, обвинив его в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью".
  • Согласно федеральному закону России о митингах, уведомлять власти об одиночном пикете и согласовывать место его проведения не требуется.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG