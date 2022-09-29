"Первыми палач убивает тех, кого боится"

Глазом моргнуть не успели - уже отправили 2 тысячи мобилизованных из Крыма в Херсонскую область. А также есть сведения, что из 5 тысяч человек, получивших в Крыму повестки, 80-90 процентов составляют представители крымских татар. О "национальных" особенностях мобилизации - председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. А также: аквалангисты-террористы. Кто взрывает газопроводы? С нами военный аналитик Александр Кушнарь. А также: почему люди покорно идут в военкоматы? Об этом - журналист-расследователь Айдар Бурибаев, которому во вторник удалось вырваться в Казахстан. Ну и обсудим кремлевский анонс аннексии, которую Путин подпишет в 15 часов пятницы, сопроводив "объемной речью".

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Елена Рыковцева: Событие случится завтра. Уже встали на уши федеральные каналы, включили часы, тикают минутки до подписания исторического договора о присоединении, проще говоря, аннексии четырех украинских регионов. Приехали так называемые руководители этих регионов, счастливы безумно, в одном самолете летели. Но самое главное, что город уже весь перекрыт, вся Москва перекрыта, ждут 30 сентября. Схема уже опубликована улиц московских, по которым завтра ни пройти ни проехать, потому что по этим улицам колоннами пойдут бюджетники поддерживать это историческое событие – аннексию еще четырех территорий, мало было одной в 2014 году. С нами Рефат Чубаров. Раньше все о Крыме, теперь еще компания к вашим друзьям крымским присоединяется. Что тут можно сказать в качестве анонса завтрашнего события?

Рефат Чубаров: Здесь можно бесконечно удивляться тому, как тот, кто сегодня правит Россией, диктатор по фамилии Путин все время находит новые действия, которые уничтожают Россию. Завтрашнее объявление о попытке присоединения новых захваченных вооруженных путем территорий Украины, а именно Херсонской, Запорожской областей, а также так называемых ДНР и ЛНР – это ничто иное, как еще один шаг к падению самой России. Поэтому в этой части мы можем только отметить то, что Путин приближает конец Российской Федерации, как централизованного государства.

Елена Рыковцева: С нами на связи Александр Кушнарь. Ваше предисловие к завтрашнему мероприятию?

Александр Кушнарь: Предисловие таково, что это просто один из жестов отчаяния со стороны Кремля, который вдребезги проигрывает эту войну. Для того, чтобы хоть каким-то образом отыграться, во всяком случае на том поле, где ему пока что ничего непосредственно не угрожает, то есть на символическом поле, он и делает. Бумага все стерпит, а это именно бумажная спецоперация полностью, от начала и до конца. Потому что мы понимаем, Россия может все, что угодно, записать и в своей Конституции, и в так называемом законодательстве, может присоединять хоть Аляску, хоть Францию, хоть Луну, Марс и Венеру объявлять российскими территориями, от этого ровным счетом ничего не изменится, потому что все решается на поле боя. А на поле боя сейчас ситуация развивается в пользу вооруженных сил Украины. Посмотрим, какой будет ситуация после того, как Путин объявит своими эти территории. Он надеялся, что Запад и украинцы испугаются, потому что это будет формально российская территория, на нее распространяется ядерная доктрина России. Как мы видим, Медведев, да и сам Путин намекают на возможность ядерного удара в ответ на атаки по тому, что они называют своей территории. После того, как украинцы продолжат освобождать свои территории, то есть Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, на самом деле Путин будет поставлен в еще более унизительное положение. Потому что теперь по его логике он не сможет защищать уже свою собственную территорию, то есть он попадает в свою собственную ловушку, которую он сам себе и делает.

Елена Рыковцева: Это очень странно, если завтра после подписания договора вдруг украинские войска, которые откровенно теснят российскую армию в районе Красного Лимана, подняли вверх белые флаги и ушли. Они сегодня выигрывают это сражение, об этом уныло, сжав зубы, говорят даже на федеральных каналах. Что, они завтра снимутся и уйдут? Не уйдут.

Александр Кушнарь: С рациональной точки зрения оценивать то, что происходит сейчас в Кремле, невозможно. Все их решения являются иррациональными с самого начала этого вторжения, чем дальше, тем больше. Сейчас мобилизация – одно из последних иррациональных решений. И к чему они приведут, мы прекрасно знаем. Путин ведет себя, как проигрывающий трейдер. Кто играл когда-нибудь на том же "Форексе", понимает, о чем речь. Когда трейдер начинает проигрывать, у него позиция открыта, но она уходит в минус, и этот минус растет, растет. Нормальный трейдер закрывается с небольшим минусом и уходит, плохой трейдер начинает докладывать в эту позицию, предполагая, что он отыграется позже. Новые, добавленные позиции к этой, тоже минусуются, растет общий минус, а он все берет и берет со своего счета. Просто надо помнить о том, что однажды этот счет может обнулиться, уже нечем будет добирать. Однажды Путину нечем будет перекрывать очередной свой провал, что тогда будет?

Елена Рыковцева: Опять вытащит из кармана атомную бомбу, будет либо грозить, либо бросать.

Александр Кушнарь: Этого все сейчас с одной стороны опасаются, с другой стороны, как я понимаю, готовятся. Об этом все мы сейчас должны думать, в первую очередь, конечно, Североатлантический альянс, как реагировать на эту последнюю ставку Владимира Путина, которую он, очевидно, захочет вытащить. Сможет ли – это другой вопрос.

Елена Рыковцева: С нами Айдар Бурибаев. Я не вижу слез на вашем лице от того, что вы улетели из Москвы и не можете принять участие в завтрашних торжествах на Манежке.

Айдар Бурибаев: Радость от встречи с друзьями, родственниками, наверное, перевешивает. Кто-то сказал из моих родственников, что можно сказать спасибо российским властям, что наконец-то я побывал у себя на родине.

Елена Рыковцева: Сколько лет вы не были в Казахстане?

Айдар Бурибаев: Очень давно, больше 20 лет.

Елена Рыковцева: Хоть за что-то мы их поблагодарили. Что вы думаете об этом пятничном шоу, которое готовится?

Айдар Бурибаев: Честно говоря, я об этом не думаю вообще. Для меня, как для гражданина России по-прежнему, это событие настолько незначимо. Сегодня я разговаривал со многими моими товарищами, друзьями, коллегами, которые сейчас в панике просто. У кого-то рушится бизнес, кто-то боится за свою жизнь, кто-то не понимает, что ему делать со своей семьей, родителями, кто-то застрял за границей в командировке и не знает, может ли он вернуться или нет. Мы обсуждали варианты действий, как решить наши проблемы. Никто из них ни словом не обмолвился о празднике.

Елена Рыковцева: Сейчас пришла информация, что не дожидаясь никаких сборов, подготовок, из Крыма отправлено в Херсонскую область, где идут бои, две тысячи мобилизованных крымчан. Более того, пришли сведения до этого, что из 5 тысяч всех мобилизованных в Крыму 80 или 90% составляют крымские татары, при том, что в населении Крыма они составляют только 15%. Соответствует ли все это действительности, что ставка делается на национальное меньшинство крымское? Мы знаем обстановку в республиках, почему-то основная масса мобилизованных формируется там.

Рефат Чубаров: Я думаю, никто особо не обидится, если я скажу то, что нынешнее руководство России во главе с Путиным, независимо от того, кто из них какой этнической принадлежности, в целом они являются проводниками русского шовинизма в наиболее его оголтелом виде. Риторика, внешние проявления – это максимальное как будто бы уважение ко всем национальностям, проживающим в России, тут еще проявление некоего якобы уважения к крымским татарам в оккупированном украинском Крыму. А на самом деле настоящая политика российского государства направлена на то, чтобы как можно быстрее, жестче растворить все титульные народы Российской Федерации, всех превратить в единую массу, говорящую на русском языке, исповедующую некие ценности "русского мира", абсолютно для всех непонятные, но, тем не менее, часто ссылаются на эти ценности. Если кто-то в 2014 году каким-то образом предполагал, что Россия вторгается с танками, солдатами в Крым для того, чтобы защитить русских людей, русский язык, русскую историю, так называемый "русский мир", то эти люди как минимум были абсолютно наивными. Путинский режим захватывал Крым для того, чтобы превратить его в особый инструмент для оказания давления на сопредельные страны, на южный фланг НАТО. Поэтому интересы людей, в том числе этнических русских, которые большинство по численности на территории Крымского полуострова, для руководства современной России их жизнь ничего не стоит. Поэтому, конечно, мобилизация на оккупированных территориях Украины происходит без соблюдения даже формальных требований по российскому законодательству. Понятно абсолютно, исходя из сути, философии, махрового русского шовинизма Кремля, что они будут пытаться максимально в ходе подготовки этого пушечного мяса туда побольше вовлекать представителей не русских народов, а в оккупированном Крыму крымских татар. Потому что это тот коренной народ, который не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией, который в глазах Москвы, Кремля воспринимается как абсолютно нелояльный народ. Представители крымских татар в списках мобилизованных действительно несоразмерно больше представлены, чем население Крыма. Но это не означает, что крымские татары в таком же большинстве среди мобилизованных, которые сейчас принимают присягу, их отправляют на войну. Тысячи и тысячи крымских татар покидают Крым, я имею в виду военнообязанного возраста, направляются на территорию третьих стран. В силу того, что у них есть большие проблемы с документами, у них нет заграничных паспортов украинских, подавляющее большинство из них уже въехали на территорию Казахстана, хотя не только Казахстана.

Елена Рыковцева: Вы прекрасно знаете, что в Москве хватают тех, кто протестует, и в военкомат. Здесь хватают крымских татар, которые нелояльны в своей массе, всему этому они не были рады, и отправляют. На какую мотивацию людей они рассчитывают, которые идут на войну?

Рефат Чубаров: Здесь нет вопроса мотивации, здесь расчет на то, что необходимо заполнить пушечным мясом передовую. Эта цель и приводит к таким методам, когда действительно, вы говорили про Москву, но если говорить про территорию собственно России, к таким брутальным методам насильственной мобилизации. И это же объясняет, почему крымские татары. Сидит правитель, он мясник, он палач, он должен в первую очередь убивать тех, кого он боится, те, кто нелояльны. Он боится представителей всех титульных народов, потому что завтра-послезавтра они прозреют, они будут переходить на свой язык, они будут требовать своих прав на свои ресурсы, на газ, нефть, леса, соответственно, их надо больше убивать, особенно делая их бессильными, убивая их мужчин.

Елена Рыковцева: То есть они прозреют первыми. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, что происходит с подрывами газопроводов. Тут целая история, она детективная, Петрова с Башировым заподозрили в этом шутники.

Елена Рыковцева: Действительно ли именно эти события привели НАТО к необходимости с понедельника начать масштабные учения в воздухе и в море в Балтике? Если настолько все серьезно, что диверсанты действуют так нагло в чужих водах, то нам нужно давать этому отпор. Или вы считаете, что это чрезмерная реакция, очень большие сомнения, что это Россия? Зачем бы ей, казалось, это же ее газ?

Александр Кушнарь: Сейчас у России остается технически только одна возможность – это гнать газ через украинскую газотранспортную систему.

Елена Рыковцева: По иронии судьбы через украинскую.

Александр Кушнарь: Во-первых, действительно, кто стоит за этим откровенным терактом? Практически уже нет ни у кого в Европе сомнений, что это сделала именно Россия. потому что украинские силы никогда бы не пошли на такой шаг, потому что Украина – это не государство-террорист. Кто у нас государство-террорист, мы прекрасно знаем.

Елена Рыковцева: А зачем Украине лишать украинского газа Европу? Украинские мотивы в этой ситуации тоже совершенно неясны.

Александр Кушнарь: Можете представить себе, что было бы, если бы выявился украинский след? Это угроза для утраты военной, экономической, политической поддержки со стороны Запада, в которой так нуждается Украина. Этот вопрос даже не рассматривается. Остается одна-единственная версия – это сделали российские диверсанты. Единственное, вопрос в том, кем именно это было сделано. Три версии: подлодки, но для них там слишком мелководно, какие-то боевые водолазы, вполне вероятно, и наконец дрон, который сбросил соответствующую бомбу. Есть еще четвертая версия, которую стоило бы тоже рассмотреть, что, вероятно, россияне заложили эти мины или бомбы замедленного действия, чтобы привести их в нужный момент, еще на этапе строительства этого газопровода. С другой стороны мы видим, что американская разведка, как выяснилось, фиксировала еще несколько недель назад подозрительные действия и предупреждала немцев о том, что это может произойти, то, что произошло. Почему это России может быть выгодно? Это опять же шантаж холодом, это опять же стремление взвинтить цены на газ в Европе, дестабилизировать ситуацию в европейских странах для того, чтобы там стали приходить правопулисты или левопопулисты на фоне ухудшающейся экономической ситуации из-за того, что цены на газ идут вверх. Опять же это проблема не только отопления – это еще и проблема промышленности. Это стремление "Газпрома" уйти от тех немалых штрафов, которые ему придется платить как ненадежному поставщику. Это еще и угроза в адрес Запада, что мы можем вот так, мы может это сделать не только на своем газопроводе, вообще не только на газопроводе. Да, мы можем подорвать другие газопроводы, которые вы попытаетесь построить для того, чтобы избавиться от российских газовой и нефтяной игл. Мы можем вообще начать устраивать диверсии на вашей энергетической инфраструктуре. Поэтому НАТО сейчас и собралось на экстренное заседание, поэтому НАТО сейчас проводит учения, потому что сейчас нужно понять очень простую вещь: Россия перешла практически в прямое военное противостояние с евроатлантикой, а это она может себе позволить только на уровне диверсий. Конвенциональную, тем более ядерную войну Россия, конечно, не будет начинать, но такие диверсии именно в ключевых инфраструктурных точках вполне возможны. Сейчас страны НАТО, вообще вся цивилизованная часть человечества озаботилась и начала искать, нет ли где-либо сейчас заложенных бомб. Сейчас пошли проверки по всем инфраструктурным узлам во всех странах Европы, в первую очередь на газовой инфраструктуре. Те учения, которые сейчас НАТО инициировало, здесь сложно сказать, это просто совпадение или это ответ на беспрецедентную историю с диверсией, но понятно, что это нужно делать. В то же время нужно констатировать и другое, что это еще один шаг отчаяния со стороны Кремля. Потому что это говорит о том, что, во-первых, в Кремле понимают, чтобы больше российский газ в Европе никому не нужен, Европа избавилась от российского газа почти полностью, сократив долю российского газа в своем газовом импорте с 40% до 9%, а дальше еще сильнее сократит. Поэтому все, что остается делать "Газпрому", это идти на такие шаги. Точнее говоря, конечно, это не "Газпром" – это Кремль. У меня большие сомнения, что "Газпрому" удастся уйти от штрафов. Мы не смотрели детали контрактов, но у "Газпрома" есть возможности качать через украинскую газотранспортную систему. Поэтому, я думаю, все впереди. С доказыванием будет немножечко сложнее в суде. Я думаю, вполне можно доказать, что "Газпром" фактически государственная структура, что диверсия – это просто часть действий безумной террористической машины, которая должна, естественно, отвечать в совокупности.

Елена Рыковцева: Мы ничего сейчас, конечно, не можем говорить наверняка, потому что даже Швеция заявила, что только в субботу можно начать расследование этих происшествий, пока там газ, рано какие-то комиссии. Европа действительно не остается совсем без газа, поставлять будет в Европу Норвегия, которая вводит трубопровод в Польшу, поставляет Азербайджан по трубе через Грузию, Турцию, дальше до Италии будет наращивать поставки. И США, которые привезли в прошлом году уже 22 миллиарда кубических сжиженного газ. Эти диверсии не оставляют Европу без газа. Если вы тоже думаете, что это Россия, чего она этим добьется?

Рефат Чубаров: Мне представляется, Александр очень правильно расставил акценты. Я могу добавить то, что некоторые действия не поддаются разумному пояснению. Поэтому я часто говорю о том, что Путин совершает еще один шаг, который приближает конец России, как государства в его современных границах территориальных. То, что касается этой аварии, мне представляется, это приближает нас к практически реализации объявленных эмбарго на российские энергоносители в части российского газа. Действительно, европейские страны переживут эту зиму, переживут не с какими-то катастрофическими последствиями. Да, придется ограничить себя в определенных направлениях, но Европа в принципе готова. Я недавно был в балтийских странах, встречался с местными политиками, имел возможность встретиться с президентами этих стран, мы разговаривали об эффективности тех санкций, которые сейчас осуществляются по отношению к России. Здесь надо заметить, что балтийские страны, конечно, плюс Польша, несмотря на свои размеры, численность населения, но они являются генераторами многих процессов в Европейском союзе, они локомотивы этих процессов. Для нас очень важно их самоощущение, настроения в их обществах. Когда мы об этом говорили, мы говорили о том, что нет другого пути, как ужесточать, доходя до абсолютной изоляции экономической и политической российского государства. Эти взрывы на газопроводе, мне представляется, самых последних, сомневающихся в том, что необходимо изолировать Россию, они уже убеждают в том, что просто можем доиграться, я имею в виду, если будем дальше пытаться искать пути диалога, будем пытаться уходить от прямых ответов, кем этот терроризм осуществляется. Надо ставить вопрос доведения существования этого режима, путинского режима до его логического конца.

Елена Рыковцева: Айдар, вы думали об этих взрывах, почему это могло произойти? Мы можем сейчас только предположениями с вами делиться, больше ничем.

Айдар Бурибаев: В целом, на мой взгляд, это какая-то новая стадия конфликта. История именно в противостоянии России и Украины, в противостоянии России и Запада – это выходит на какую-то новую совершенно орбиту. Что за этим последует? Ничего хорошего.

Елена Рыковцева: Это стадия обрубания любых контактов, связей, стадия изоляции полной, тотальной?

Айдар Бурибаев: Мне кажется, весь исторический процесс с начала года движется именно в этом направлении. В том числе, кстати, мобилизация. Я подумал, когда ехал в автобусе по Алтаю, пытаясь выбраться в Казахстан, я внезапно осознал, что мобилизация – это история не про войну, а про то, что происходит в России. Новый уровень политического контроля, новый уровень страхов. Конечно, это самоизоляция, как будто двери открыли, ждут, что все должны выйти, а потом двери закроют, все, кто останутся, они будут добровольцами, потому что у тебя был выбор – уйти или остаться. Раз остался, значит ты доброволец.

Елена Рыковцева: Мышеловка. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели опрос москвичей, что они думают про этот новый уровень противостояния, взрывы на газопроводах подводные.

Елена Рыковцева: То, что это взорвали американцы – это я слушала сегодня по телевизору ровно 24 часа, по российскому. Да, это они. Мы сейчас посмотрим сюжет и обсудим тему, которая существует, существуют люди, которые по повестке не уезжают, а приходят в военкомат и даже произносят слова, чем они мотивированы.

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