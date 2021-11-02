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В Курске будут судить обвинённого в работе на СБУ подполковника российской полиции

Суд в Курске принял к рассмотрению дело обвинённого в работе на Службу безопасности Украины подполковника полиции Дмитрия Борзенкова. Начальник районного отделения полиции в Курской был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2020 года. Предположительно, он мог передавать украинской разведке данные о перемещениях российских войск. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как пишет газета "Коммерсантъ", уголовное дело о государственной измене было передано из Москвы в Курский областной суд в октябре. Обстоятельства дела засекречены. Официально неизвестно ни в чём обвиняют полицейского, ни даже имена его защитников. Арестован он был ещё два года назад – в Лефортовском московском суде, где обычно рассматриваются дела, поступившие из центрального аппарата ФСБ.

По утверждению контрразведки, подполковник полиции был привлечён к сотрудничеству со Службой безопасности Украины и собирал по её заданию засекреченную информацию. Курская область граничит с Украиной, по данным неназванного источника "Коммерсанта", полицейский мог быть арестован за сбор сведений о перемещении российских войск в приграничной зоне.

Особый интерес, сообщил собеседник газеты, украинская разведка проявляла к перемещениям дислоцированных в Курской области зенитно-ракетных комплексов "Бук". Один из них, состоящий на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, согласно выводам расследования Международной следственной группы, прибыл на территорию, контролируемую сепаратистами на востоке Украины, и сбил в 2014 году пассажирский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Тогда погибли 298 человек. Дело об этом сейчас рассматривается в суде в Амстердаме. Россия причастность к катастрофе отрицает, как и передачу военной техники сторонам конфликта в Донбассе.

  • Борзенков уже был уволен из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его должность в отделении МВД сейчас занимает его бывший заместитель. СБУ дело не комментировала.

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