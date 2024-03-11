В Курской области из-за обстрела погиб человек, в Украине – разрушения

Ночью и утром 11 марта Россия и Украина вновь атаковали друг друга, по сообщениям сторон. В Курской области погиб человек.

По данным украинской стороны, в ночь на 11 марта российская армия атаковала беспилотниками Харьков и Одессу.

В результате ночных ударов по Харькову повреждены несколько зданий, в том числе два многоквартирных дома, и два автомобиля. Из-за утренних обстрелов сёл Харьковской области повреждения получили дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, уточнил глава областной администрации Олег Синегубов.

Ночью Одесса снова подверглась массовой атаке дронов: над областью сбили десять беспилотников, сообщили Силы обороны юга Украины. В результате повреждены дома, хозяйственные и административные постройки, а также инфраструктурный объект. Никто не пострадал.

Утром со стороны Украины обстреляли село Гончаровка Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадали два человека, один из них позже умер в больнице. Также, по словам Старовойта, под обстрел попала деревня Внезапное – там повреждена газовая труба и линия электропередачи. Четыре населённых пункта остались без электричества.