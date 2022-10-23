В Курской области построили 2 линии обороны

В Курской области построили 2 усиленные линии обороны. Третья линия будет возведена до 5 ноября. Об этом сообщил губернатор приграничного с Украиной региона Роман Старовойт.

По словам чиновника, работа по строительству фортификаций шла совместно с Минобороны России и пограничным управлением по Курской области.

В телеграме Старовойт опубликовал несколько фотографий. На них, в частности, запечатлены блиндажи и оружие. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - написал губернатор.

В Курской области с 19 октября действует средний уровень реагирования.

В субботу стало известно, что к установке защитных сооружений приступили власти другой приграничной с Украиной области – Белгородской. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в телеграме снимки бетонные тетраэдров, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений. Где именно устанавливают эти сооружения, Гладков не уточнил.

Приграничные с Украиной области достаточно регулярно попадают под обстрелы. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к атакам.

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