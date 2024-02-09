В Кыргызстане ликвидировали юрлицо независимого издания Kloop

Суд в Бишкеке принял решение о ликвидации фонда Kloop Media – юридического лица независимого кыргызстанского издания Kloop. Поводом для преследований фонда стал прокурорский иск, поданный летом прошлого года. В нём прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов утверждал, что большая часть публикаций Kloop "носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов".

В фонде заявили, что будут обжаловать это решение в вышестоящем суде.

Сайт издания Kloop в сентябре 2023 года был заблокирован в Кыргызстане. Блокировки сайта требовало министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики страны. Причиной стали публикации Kloop о пытках оппозиционных политических активистов в СИЗО.

В Кыргызстане действует закон "О недостоверной (ложной) информации", известный общественности как "закон о фейках". Он позволяет признать ложной информацию, не согласующуюся с официальным мнением государственных органов, и подвергнуть судебному преследованию физических лиц и СМИ, которые её распространяют.