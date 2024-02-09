В Кыргызстане ликвидировали юрлицо независимого издания Kloop

Суд в Бишкеке принял решение о ликвидации фонда Kloop Media – юридического лица независимого кыргызстанского издания Kloop. Поводом для преследований фонда стал прокурорский иск, поданный летом прошлого года. В нём прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов утверждал, что большая часть публикаций Kloop "носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов".
В фонде заявили, что будут обжаловать это решение в вышестоящем суде.
Сайт издания Kloop в сентябре 2023 года был заблокирован в Кыргызстане. Блокировки сайта требовало министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики страны. Причиной стали публикации Kloop о пытках оппозиционных политических активистов в СИЗО.
В Кыргызстане действует закон "О недостоверной (ложной) информации", известный общественности как "закон о фейках". Он позволяет признать ложной информацию, не согласующуюся с официальным мнением государственных органов, и подвергнуть судебному преследованию физических лиц и СМИ, которые её распространяют.
- Издание Kloop было основано в 2007 году. Это независимый ресурс, расследующий в том числе факты коррупции в государственных органах Кыргызстана.
- В 2023 году Кыргызстан потерял сразу 50 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, опустившись с 72-й на 122-ю строчку. Правозащитники отмечают многочисленные случаи давления властей на СМИ в стране: выдворение журналистов, блокировки сайтов независимых изданий, в том числе Кыргызской службы Радио Свобода, и регулярные вызовы журналистов и блогеров на допросы.
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