В Краснодарском крае атакован Ильский НПЗ, там случился пожар

В Краснодарском крае в ночь на воскресенье, 7 сентября, обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода. В результате загорелась одна из технологических установок, пожар потушили, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб региона.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку украинских беспилотников на Ильский завод. Предприятие, по данным украинской стороны, используется для снабжения топливом российской армии. Результаты удара уточняются. Ранее завод уже подвергался подобным атакам.

Несколько дронов также были сбиты над территорией Московского региона. Жители Сергиева Посада и Краснозаводска рассказали телеграм-каналу Shot, что слышали взрывы. По их словам, дроны летели довольно низко, а всего было слышно около 10 взрывов в районе одного из местных предприятий. В чатах Краснозаводска сообщается об атаке на местный химический завод.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ пишет, что целью удара был Краснозаводский химический завод. Позднее об атаке на это предприятие написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, там производят взрывчатые вещества, порох, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

В Воронежской области при падении сбитого беспилотника получил тяжёлые ранения работник фермы в Аннинском районе, сообщил глава региона Александр Гусев. В Белгородской области в селе Грузское в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Под удар попала линейно-производственная диспетчерская станция "8-Н" в селе Найтоповичи Брянской области. Власти региона сообщили, что пострадавших и разрушений нет.

Атаки украинских дронов на нефтепровод "Дружба", по которому идут поставки нефти в Словакию и Венгрию, являются одним из пунктов разногласий этих стран с Украиной.

По данным Росавиации, аэропорты Волгограда, Нижнего Новгорода и Жуковский в Москве приостанавливали работу.

Минобороны России заявило, что за ночь на 7 сентября ПВО сбили 69 украинских беспилотников в девяти регионах России, в аннексированном Крыму и над акваторией Азовского моря.